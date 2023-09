WorldSBK: Axel Bassani, che colpo! Sua la sella di Rea in Kawasaki

Un venerdì intenso quello di Axel Bassani, il centauro italiano del team Ducati Motocorsa che già da diversi anni è il miglior pilota indipendente del Mondiale Superbike. Dopo tre anni nella scuderia italiana, il giovane pilota (classe 1999) di Feltre, saluta la casa di Borgo Panigale per accasarsi con i giapponesi della Kawasaki, che gli offrono niente di meno che la sella in questo momento montata dal sei volte campione del mondo Jonathan Rea. Uno step in avanti per il 24enne veneto che da tanto tempo attendeva un'opportunità del genere, che avrebbe potuto concratizzarsi anche con Ducati se non fosse che i dirigenti di Borgo Panigale gli hanno preferito Nicolò Bulega per la stagione 2024. Ora verrà il bello, ma anche il difficile: Axel avrà infatti un anno per dimostrarsi all'altezza dell'arduo compito e confermarsi in sella alla verdona, ma intanto è il momento della soddisfazione.

GRANDI EMOZIONI ''Sono davvero felice per l'importante opportunità che Kawasaki mi sta offrendo'', ha esordito un sorridenti Bassani: ''Darò il meglio di me stesso in pista e fuori per ottenere i migliori risultati possibili, sperando di regalare a tutti i tifosi Kawasaki grandi emozioni e soddisfazioni! Voglio ringraziare la mia famiglia per i sacrifici fatti e Lorenzo Mauri per il percorso fatto insieme che mi ha permesso di distinguermi in questi anni. A presto in pista''. A dargli il benvenuto, il team manager di KRT Guim Roda: ''La nostra strategia per il 2024 è stata definita mesi fa, ma la partenza di Rea ci ha fatto ripensare alla logica organizzativa del KRT. Abbiamo parlato internamente con KMC e la decisione è stata quella di prendere un pilota più giovane con il potenziale per vincere le gare e che sapesse sfruttare tutta l'esperienza KRT. La sua immagine è fresca, sincera, divertente e ha un grande potenziale per rappresentare l'immagine di Kawasaki nel mondo. Alex Lowes dovrà ora mettere in campo tutta la sua esperienza, mentre Axel avrà un po' di tempo per imparare. Siamo molto soddisfatti della coppia di piloti che abbiamo proposto per il 2024 e siamo molto motivati a goderci le gare e a sfruttare gli aspetti migliori della Ninja ZX-10RR. Spero che i fan si godano la prossima stagione con questo ultimo progetto a cui stiamo lavorando''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 30/09/2023