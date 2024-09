MotoGP 2025, svelato il calendario provvisorio. Si tenta di nuovo il record

Tante le novità del calendario 2025 della MotoGP. Si parte in Thailandia, si torna in Repubblica Ceca, si va anche in Ungheria. Due le tappe italiane

Dorna e MotoGP hanno diramato il calendario provvisorio del Motomondiale 2025. Parecchie le novità in programma, a partiredalla disposizione dei Gran Premi per arrivare alle due piste in più rispetto al 2024, quella di Brno (Repubblica Ceca), un vecchio classico delle due ruote che ritorna, e quella del Balaton Park (Ungheria), una novità assoluta. Cambia anche la disposizione degli eventi con la Thailandia che aprirà presto le danze, nel weekend del 28 febbraio-2 marzo, e il Qatar spostato a quarto appuntamento dopo Argentina e Austin. Spostata di tre settimane, da inizio mese alla seconda metà di giugno, la tappa del Mugello e di una quella di Misano (metà settembre). Le due nuove gare si disputeranno il 20 luglio (Brno) e il 24 Agosto (Balaton Park), mentre cambia anche la disposizione dei GP asiatici, con il Giappone chesi inverte con l'Indonesia, e di quelli spagnoli di centro calendario con Aragon che finisce a inizio giugno e Barcellona a inizio settembre. Il finale, poi sarà tutto europeo, con Portimao che va a inserirsi una settimana prima della classica chiusura di Valencia, prevista per il 14 novembre. Un'ultima considerazione sul numero di eventi in calendario: saranno 22, tante quante avrebbero dovute essere anche quest'anno prima della cancellazione delle gare in Argentina, Kazakistan e India, e del raddoppio dell'appuntamento di Misano. Nella storia della MotoGP mai un mondiale ha superato le 20 tappe.

Di seguito il calendario provvisorio completo con annesse date dei test invernali.

Calendario Test Pre-Stagonali MotoGP 2025

19 novembre 2024 - Valencia (Spagna)

31 gennaio-2 febbraio - Shakedown Sepang (Malesia)

5-7 febbraio - Sepang (Malesia)

12-13 febbraio - Buriram (Thailandia)

Calendario Provvisorio MotoGP 2025