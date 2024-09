MotoGP Emilia Romagna 2024, le pagelle di Misano Adriatico

Le pagelle del Gran Premio dell'Emilia Romagna al Misano World Circuit: Enea Bastianini e Jorge Martin fanno un altro mestiere, così come Pecco Bagnaia ma solo nella parte centrale della gara, prima di cadere. Bocciati lui ma anche Acosta e Binder. Stra-promosso Quartararo, bravo anche Bezzecchi.

ENEA BASTIANINI - VOTO 10 - Che peccato che il prossimo anno non sarà su una Ducati. Ora che la guida così bene. Una gara impeccabile, rapida, paziente e poi... zak! Nel finale la zampata della Bestia!

JORGE MARTIN - VOTO 9,5 - Fa una gara spaziale, passa in tromba Bagnaia nei primi giri e prova ad andarsene: due volte sfortunato: perché trova un Bastianini così e perché la giuria è stata piuttosto lassista.

MARC MARQUEZ - VOTO 8 - Ci sono weekend in cui può solo pazientare e raccogliere il massimo possibile, e questo era uno di quelli. Il terzo posto è tanta roba, perché lascia vivo un lumicino di speranza.

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 5 - Considerando la gomma che gli è capitata, ha fatto miracoli. Purtroppo, non possiamo dargli di più, perché la regola è che se cadi non hai alibi. Ma che sfortuna.

MARCO BEZZECCHI - VOTO 7,5 - Unico di tutta la griglia a montare la Soft al posteriore, è bravo a farla durare tutta la gara, anche se non si rivela essere una mossa così dirompente. Bravo ad arrivare quarto.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 6,5 - Una gara un po' nascosta, passata alle spalle di Quartararo che ha una Yamaha. Non proprio il massimo per Frankie, che poi arriva quinto, ma per le disavventure altrui.

MAVERICK VINALES - VOTO 7 - Quartararo gli regala il sesto posto, e con esso il ruolo di migliore in classifica tra quelli che non guidano una Ducati. Buona gara per Maverick, non poteva fare molto di più.

FABIO QUARTARARO - VOTO 9 - Sarebbe stato un quinto posto da favola, peccato finisca la benzina all'ultima curva, venendo beffato da Morbidelli e Vinales. Yamaha sta tornando, ma Fabietto c'è sempre stato.

I voti degli altri

ALEIX ESPARGARO- VOTO 6,5 - Un po' staccato da Vinales, ma l'ottava piazza è un buon risultato.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 - Buona rimonta per Alex, da ultimo a nono. Serviva fare di più ieri.

VEDI ANCHE

MIGUEL OLIVEIRA - VOTO 6 - La top ten è un buon risultato, ma non ancora quello che cerca.

JOAN MIR- VOTO 7 - Semplicemente, il suo miglior risultato dell'anno. E migliore delle Honda.

LUCA MARINI - VOTO 6,5 - Stesso identico discorso che per Joan Mir, ma gli arriva 2'' dietro.

RAUL FERNANDEZ - VOTO 5,5 - Ultimo delle Aprilia, dietro a un paio di Honda. Non benissimo.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 5,5 - Troppi track limits gli costano almeno due posizioni.

JOHANN ZARCO - VOTO 6 - 15° con una Honda quest'anno è da sufficienza, ma ne ha altre due davanti.

JACK MILLER - VOTO 4,5 - Staccato e irriconoscibile. E dire che due KTM erano in top 5 a inizio gara.

TAKAAKI NAKAGAMI - VOTO 5 - Non una grande gara, nel corso di una non grande stagione. L'ultima.

AUGUSTO FERNANDEZ - VOTO 4 - Dietro a tutte e quattro le Honda, davanti solo a chi è caduto.

PEDRO ACOSTA - VOTO 4 - Col senno di poi se la giocava per il podio, ma si stende. Tutta esperienza.

BRAD BINDER - VOTO 4 - Cade praticamente subito, poi torna in sella ma arriva ultimo e doppiato.

ALEX RINS - VOTO SV - Alza bandiera bianca venerdì dopo aver provato a essere più forte dell'influenza.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/09/2024