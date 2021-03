CHI SBAGLIA DI PIÙ? Rinnovato a grande richiesta quello che è già stato nel 2020 un appuntamento fisso post-GP con i lettori di Motorbox: la nostra tabella degli errori del Campionato del Mondo di Formula 1 2021. Le discussioni su chi è il pilota più bravo e chi il meno bravo del Campionato sono all'ordine del giorno, e noi vi forniamo un dato in più per farvi un'idea, che resterà comunque soggettiva e personale visti quei 2-3000 altri parametri che servirebbero per giudicare la bravura complessiva di un pilota. Da sottolineare: abbiamo annotato solamente gli errori di guida del pilota e scartato quelli dovuti all'auto, considerando anche le infrazioni al regolamento che hanno portato a una conseguenza.

Per vedere la tabella degli errori finale del Mondiale di Formula 1 2020 clicca qui.

Errori 2020 - La classifica dopo il GP Bahrain 2021

Pos Pilota TOTALE BRN EMR POR SPA MON AZE CAN FRA AUT GBR UNG BEL OLA ITA RUS SIN JPN USA MEX BRA AUS ARA ABU 1 Mazepin 6 6 2 Gasly 3 3 3 Vettel 2 2 4 Schumacher 1,5 1,5 5 Raikkonen 1 1 6 Leclerc 0,5 0,5 7 Hamilton 0 Bottas 0 Verstappen 0 Perez 0 Norris 0 Ricciardo 0 Stroll 0 Alonso 0 Ocon 0 Sainz 0 Tsunoda 0 Giovinazzi 0 Russell 0 Latifi 0

Errore nelle Prove Libere = 1 punto se con conseguenze, 0,5 punti se senza conseguenze

Errore nelle Qualifiche = 2 punti con conseguenze, 1 punto se senza conseguenze

Errore in Gara = 3 punti con conseguenze, 1,5 punti se senza conseguenze

Penalità in griglia derivata da un errore, sia nelle libere sia nelle qualifiche = 2 punti complessivi

Errori 2021 - Numero complessivo di errori

Pos Pilota TOTALE BRN EMR POR SPA MON AZE CAN FRA AUT GBR UNG BEL OLA ITA RUS SIN JPN USA MEX BRA AUS ARA ABU 1 Mazepin 5 5 2 Vettel 1 1 Leclerc 1 1 Gasly 1 1 Raikkonen 1 1 Schumacher 1 1 7 Hamilton 0 Bottas 0 Verstappen 0 Perez 0 Norris 0 Ricciardo 0 Stroll 0 Alonso 0 Ocon 0 Sainz 0 Tsunoda 0 Giovinazzi 0 Russell 0 Latifi 0

Dettaglio errori Gran Premio del Bahrain 2021, Sakhir

Prove Libere 2 - Nikita Mazepin (Haas) - Testacoda senza conseguenze - 0,5 punti

(Haas) - Testacoda senza conseguenze - 0,5 punti Prove Libere 2 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) - Incidente con conseguenze - 1 punto

(Alfa Romeo) - Incidente con conseguenze - 1 punto Prove Libere 3 - Nikita Mazepin (Haas) - Testacoda senza conseguenze - 0,5 punti

(Haas) - Testacoda senza conseguenze - 0,5 punti Prove Libere 3 - Charles Leclerc (Ferrari) - Testacoda senza conseguenze - 0,5 punti

(Ferrari) - Testacoda senza conseguenze - 0,5 punti Qualifiche - Nikita Mazepin (Haas) - Testacoda senza conseguenze - 1 punto

(Haas) - Testacoda senza conseguenze - 1 punto Qualifiche - Nikita Mazepin (Haas) - Testacoda senza conseguenze - 1 punto

(Haas) - Testacoda senza conseguenze - 1 punto Qualifiche - Sebastian Vettel (Aston Martin) - Bandiere gialle ignorate (5 posizioni in griglia) - 2 punti

(Aston Martin) - Bandiere gialle ignorate (5 posizioni in griglia) - 2 punti Gara - Pierre Gasly (AlphaTauri) - Incidente con Ricciardo con conseguenze - 3 punti

(AlphaTauri) - Incidente con Ricciardo con conseguenze - 3 punti Gara - Nikita Mazepin (Haas) - Testacoda con incidente - 3 punti

(Haas) - Testacoda con incidente - 3 punti Gara - Mick Schumacher (Haas) - Testacoda senza conseguenze - 1,5 punti

NOTE. Non è stato considerato errore - e ci mancherebbe altro - il sorpasso di Verstappen su Hamilton, con l'olandese che ha poi dovuto restituire la posizione al britannico.