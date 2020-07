CHI SBAGLIA DI PIÙ? Inauguriamo con la stagione 2020 di Formula 1 un nuovo appuntamento fisso per i lettori di Motorbox. Le discussioni su chi è il pilota più bravo e chi il meno bravo del Campionato sono all'ordine del giorno, da oggi vi forniamo un dato in più per farvi un'idea, che resterà comunque soggettiva e personale visti quei 2-3000 altri parametri che servirebbero per giudicare la bravura complessiva di un pilota. Abbiamo annotato solamente gli errori di guida del pilota e scartato quelli dovuti all'auto, considerando anche le infrazioni al regolamento che hanno portato a una conseguenza. Il risultato è quanto segue. Buona lettura della nostra ''Tabella degli errori''.

Errori 2020 - La classifica dopo il GP Austria 2020

Pos Pilota AUT STI UNG GBR 1000 SPA BEL ITA TOTALE 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 5 5 2 Romain Grosjean (Haas) 3,5 3,5 3 Sebastian Vettel (Ferrari) 3 3 4 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 2 2 5 Nicholas Latifi (Williams) 1,5 1,5 Sergio Perez (Racing Point) 1,5 1,5 7 Max Verstappen (Red Bull) 1 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1 1 9 Alex Albon (Red Bull) 0,5 0,5 Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 0,5 0,5 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 0,5 0,5

Errore nelle Prove Libere = 1 punto se con conseguenze, 0,5 punti se senza conseguenze

Errore nelle Qualifiche = 2 punti con conseguenze, 1 punto se senza conseguenze

Errore in Gara = 3 punti con conseguenze, 1,5 punti se senza conseguenze

Errori 2020 - Numero complessivo di errori

Pos Pilota AUT STI UNG GBR 1000 SPA BEL ITA TOTALE 1 Lewis Hamilton (Mercedes) 2 2 Romain Grosjean (Haas) 2 2 Nicholas Latifi (Williams) 2 2 Max Verstappen (Red Bull) 2 2 5 Sebastian Vettel (Ferrari) 1 1 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) 1 1 Sergio Perez (Racing Point) 1 1 Valtteri Bottas (Mercedes) 1 1 Alex Albon (Red Bull) 1 1 Daniil Kvyat (Alpha Tauri) 1 1 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) 1 1 Pierre Gasly (Alpha Tauri) 1 1



Dettaglio errori Gran Premio d'Austria 2020, Spielberg

(Red Bull) - Testacoda - 0,5 punti Prove libere 1 - Pierre Gasly (Alpha Tauri) - Testacoda - 0,5 punti

(Mercedes) - Incidente (Contatto con Albon, penalità +5 secondi sul tempo finale) - 3 punti Gara - Sergio Perez (Racing Point) - Pit Limit Penalty - 1,5 punti

NOTE. Per conseguenze si intende sulle prestazioni o sul risultato del pilota stesso. Nel caso del Gran Premio d'Austria l'infrazione di pit limit penalty commessa da Perez non ha avuto conseguenze in quanto i 5 secondi di penalità ricevuti non hanno comportato un cambio della posizione. La bandiera gialla ignorata da Lewis Hamilton nelle qualifiche è da considerarsi un errore in quanto ha portato alla penalità in griglia di 3 posizioni, così come il suo contatto in gara con Albon. Non è da considerare invece con conseguenze (per sé stesso) l'escursione di Valtteri Bottas nelle qualifiche, che ha sì portato a una bandiera gialla ma che non ha influito - con il senno di poi - sul suo risultato.