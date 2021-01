DÉJÀ VÙ La notizia era nell'aria da qualche giorno: il Campionato del Mondo di Formula 1 2021 farà tappa a Imola anche nel 2021, dopo il fortunato appuntamento dello scorso autunno. Siamo solo all'inizio del 2020 ma la pandemia di Coronavirus Covid-19 sta già inziando a scalpellare i programmi del Motorsport, e con i rinvii dei Gran Premi d'Australia e della Cina (che saranno probabilmente ufficializzati a breve), toccherà nuovamente a Imola subentrare per metterci una pezza. L'ufficialità arriverà in una conferenza stampa prevista dalla Regione Emilia Romagna per martedì 12 gennaio alle ore 9.15 del mattino.

GP DI PRIMAVERA A riportare la notizia è l'Ansa, che nella serata dell'11 gennaio scrive: ''La Formula Uno torna a Imola anche nel 2021: a causa delle rinunce di Cina e Australia, il gran premio sul circuito del Santerno sarà inserito nel calendario che la Fia ufficializzerà domattina. Il circus tornerà a Imola, ma la data è ancora da definire: l'ipotesi al momento più probabile è quella di domenica 18 aprile. Domani alle 9.15, poco dopo l'ufficializzazione, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha convocato una conferenza stampa sul tema''.