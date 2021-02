RITORNO AL PASSATO Dopo il terzo posto nel Mondiale Costruttori conquistato nel 2020, la McLaren vuole proseguire nel suo trend di crescita con la nuova MCL35M (macchina che verrà svelata ufficialmente questa sera). Anche in un'annata in cui lo sviluppo delle vetture è limitato dai regolamenti, la monoposto 2021 del team di Woking rappresenta una grossa novità rispetto al recente passato, in quanto è la prima a montare motori Mercedes dal 2014. In mezzo, sei stagioni equamente divise tra power-unit Honda e Renault, con risultati particolarmente deludenti per quanto riguarda il triennio (2015-2017) con la casa giapponese. Scopriamo dunque le specifiche della MCL35M attraverso la sua scheda tecnica.

SCHEDA TECNICA MCLAREN MCL35M

TELAIO

Monoscocca: in fibra di carbonio composito, compresi comandi del pilota e serbatoio.

Strutture di sicurezza: cellula di sopravvivenza dell'abitacolo comprendente una struttura resistente agli urti e pannelli anti-penetrazione, struttura di impatto anteriore, strutture di impatto laterali, struttura di impatto posteriore integrata, sistema Halo, protezione del poggiatesta del pilota e sedile di sicurezza.

Carrozzeria: in fibra di carbonio composita, inclusi cofano motore, sidepods, deflettori, pianale, muso, alettone anteriore e alettone posteriore con sistema di riduzione dell'avanzamento azionato dal pilota (DRS).

Sospensioni: in fibra di carbonio, wishbone e pushrod all'anteriore, wishbone e pullrod al posteriore.

Peso: 752 kg, comprensivi del pilota ed escluso il carburante.

Distribuzione dei pesi: tra il 45,4% e il 46,4% sull'asse anteriore.

Elettronica McLaren Applied: comprensiva del controllo del telaio e del controllo della power-unit, acquisizione dei dati, sensori, analisi dei dati.

Strumetazione McLaren Applied: display al volante.

Impianto frenante: pinze freno a 6 pistoncini con pompe freno anteriore/posteriore.

Sistema di controllo del freno posteriore ''Brake by wire''.

Dischi e pastiglie ventilati carbonio-carbonio.

Sterzo: pignone e cremagliera servoassistiti.

Pneumatici: Pirelli P Zero

Cerchioni: Enkei

Vernice: AkzoNobel Sikkens.

Sistemi di raffreddamento: sovralimentazioni ad aria, olio motore, olio del cambio, olio idraulico, acqua e sistemi di raffreddamento dell'ERS.

POWER UNIT

Power-unit: Mercedes-AMG M12 E Performance

Peso: 150 kg

Componenti principali: motore a combustione interna (ICE), Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K), Motor Generator Unit - Heat (MGU-H), batterie (ES), turbocompresso (TC).

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA

Cilindrata: 1.600 cc

Cilindri: sei

Angolo di bancata: V a 90 gradi

Valvole: 24

Regime massimo: 15.000 giri

Flusso di benzina massimo: 100 kg/ora (sopra ai 10.500 giri)

Consumo benzina: limite di 110 kg per gara regolato

Iniezione benzina: iniezione diretta, singolo iniettore per cilindro, massimo 500 bar

ENERGY RECOVERY SYSTEM

Architettura: recupero di energia ibrido integrato tramite Motor Generator Unit: albero motore accoppiato MGU-K, turbocompresso accoppiato MGU-H.

Batterie: a ioni di litio, peso tra 20 e 25 kg, massimo accumulo di energia 4 MJ per giro.

MGU-K: regime massimo 50.000 giri, potenza massima 120 kW, accumulo massimo 2 MJ per giro, rilascio massimo 4 MJ per giro.

MGU-H: regime massimo 125.000 giri, potenza massima illimitata, accumulo massimo illimitato, rilascio massimo illimitato.

TRASMISSIONE