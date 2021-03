LA 77° FERRARI Il team era già stato presentato il 26 febbraio scorso, con il benvenuto a Carlos Sainz e le nuove tute mostrate sia dallo spagnolo che da Charles Leclerc, ora però è la volta della monoposto, la Ferrari SF21 che proverà a riscattare l'opacissima stagione 2020, andata in archivio come una delle peggiori dell'intera storia della Scuderia di Maranello. Alla vigilia dei test in Bahrain, che vedranno impegnati tutti i team del mondiale dal 12 al 14 marzo, la Ferrari sarà l'ultima auto delle dieci di cui scopriremo il nuovo aspetto, a partire dalle 14 in diretta su Sky Sport F1 HD e sul sito della Ferrari. Segui con noi l'unveiling della 77° vettura uscita dal reparto corse di Maranello.