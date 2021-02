PRIMO PASSO NEL 2021 Il video di presentazione e le prime immagini della Scuderia Ferrari 2021. Charles Leclerc, Carlos Sainz e Mattia Binotto parlano delle loro sensazioni, degli obiettivi e delle loro opinioni alla vigilia della nuova stagione di F1. La nuova monoposto, già battezzata SF21, verrà svelata invece il prossimo 10 marzo.

BINOTTO E LA GESTIONE DEI PILOTI Al termine del video, l'evento è proseguito con una conferenza stampa via Zoom a cui stiamo partecipando anche noi di MotorBox.com. Di seguito, alcune interessanti dichiarazioni del team principal Binotto, riguardo in particolare i due pilotin della Ferrari: ''Il percorso che ci attende è lungo e difficile. Ci saranno momenti in cui commetteremo eventualmente degli errori, alcuni evitabili e altri magari anche intollerabili. L’importante è imparare dagli sbagli, continuare a crescere come squadra e con lo spirito giusto. La F1 è uno sport particolare, perché innanzitutto è uno sport di squadra che però si concretizza in due singoli individui, i piloti. [...] Quest’anno abbiamo una nuova coppia di piloti, la più giovane della Scuderia Ferrari dal 1968. Su di loro vogliamo fondare il nostro prossimo futuro, consapevoli anche loro di far parte di questa lunga e straordinaria storia della Ferrari. [...] La squadra conta più di noi, dei singoli e delle rivalità interne. Siamo reduci da delusioni che non dovranno ripetersi. Dobbiamo onorare la divisa, simbolo dell'eccellenza italiana nel mondo. Mi aspetto pochi errori, qualità ed allegria agonistica''.