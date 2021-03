LA NOVITÀ È una delle grandi attese del mondiale 2021 di Formula 1. Rinnovata nel nome e nella colorazione, l’Aston Martin torna in grande stile nel campionato del mondo prendendo il posto della “rosa” Racing Point, già protagonista della passata stagione, vincitrice di una gara con Sergio Perez e infine quarta della classifica costruttori. Salutato il messicano, partito in direzione Red Bull, il team di Lawrence Stroll si rifà il trucco con la riconferma del figlio Lance e soprattutto con l’arrivo dell’ex Ferrari, Sebastian Vettel. Il modo perfetto per rilanciare le ambizioni di una casa storica, che non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione per confermarsi stabilmente in top-3 anche grazie all’ausilio della power unit Mercedes. Seguite in diretta streaming su MotorBox.com la diretta della presentazione della nuova Aston Martin Racing AMR21 di Sebastian Vettel e Lance Stroll a partire dalle 16.15.