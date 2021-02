NOVITÀ ASTON MARTIN Insieme ad Alpine, è il secondo “nuovo” team presente nella griglia del mondiale 2021 di Formula 1. Parliamo ovviamente di Aston Martin anche se, in realtà, al pari dei rivali francesi, si tratta “soltanto” di una semplice ridenominazione della “vecchia” Racing Point. Nome e con ogni probabilità anche livrea – sarà verde per ricalcare lo stile classico delle supercar del brand britannico – a parte, la scuderia con base a Silverstone non ha però mancato di destare curiosità nel corso delle settimane di avvicinamento al via del mondiale 2021.

RICOMINCIO DA SEB Ancora tutto da scoprire, ad esempio, è il nome della monoposto che, nella linea di successione, seguirà la RP20, lo scorso anno affidata alle cure di Lance Stroll e Sergio Perez, protagonista della prima, clamorosa vittoria, ottenuta nel Gp di Sakhir. Il messicano, dopo sette anni di militanza tra Force India e Racing Point, è partito in direzione Red Bull per una (meritata) chance di giocarsi il titolo, ma la scuderia inglese promette di non sentirne la mancanza. A sostituire Checo ci sarà infatti il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel, pilota esperto e di successo che punta a rilanciare la propria carriera dopo la deludente conclusione della storia d’amore con la Ferrari.

NOME DA SCOPRIRE Ancora tutti da scoprire, invece, i dettagli della nuova monoposto. Se nelle scorse settimane avevano fatto scalpore le foto “rubate” a un Seb con un’insolita pettinatura nel giorno della prova sedile a Silverstone, non è ancora stato svelato il nome della monoposto 2021, che ragionevolmente sarà un’evoluzione della “Mercedes rosa” della passata stagione. Per saperne di più, però, effettivamente manca poco: il team di proprietà del magnate canadese della moda, Lawrence Stroll, presenterà online la nuova auto il prossimo 3 marzo alle ore 16.00 italiane.