ARRIVA L’ALPINE Nei giorni scorsi l’attenzione si era spostata sulle condizioni di Fernando Alonso, ricoverato in ospedale in Svizzera in seguito a un’incidente stradale mentre si allenava in bici. Con il bicampione asturiano fortunatamente tornato a casa e in fase di recupero dopo l’operazione di riduzione della frattura alla mascella superiore, in casa Alpine si torna a parlare di Formula 1. Il team francese, che si prepara al debutto ufficiale nel circus dopo il rebranding della Renault ha svelato la data di presentazione della A521.

COME MERCEDES La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 2 marzo, una giornata doppiamente importante perché è in quel martedì di fine inverno che conosceremo anche le forme della nuova Mercedes W12 di Hamilton e Bottas. Tanta curiosità c’è però anche sull’unveiling della prima Alpine di Formula 1, che potrebbe anche svelarsi con una livrea tutta nuova rispetto a quella vista online, con colorazione provvisoria, nelle scorse settimane.