MALCONCIO MA PRONTO L'incidente in bicicletta che lo ha visto coinvolto la scorsa settimana gli è costato una frattura alla mascella e qualche dente, ma Fernando Alonso non sembra intenzionato a perdersi il primo appuntamento ufficiale della stagione 2021, i test invernali in programma in Bahrain dal 12 al 14 di marzo. Il team Alpine Renault ha già fatto sapere di aspettarselo pienamente operativo per l'avvio dell'attività in pista e lo stesso pilota spagnolo sui social ha tranquillizzato i suoi tifosi: ''Sto bene e non vedo l'ora che inizi il 2021!''.

Thanks for all your wishes, I’m ok and looking forward to getting 2021 underway.💪💪💪💪

Let’s gooooooooooooooo — Fernando Alonso (@alo_oficial) February 12, 2021

DE LA ROSA OTTIMISTA Sul pronto recupero di Alonso scommette anche Pedro de la Rosa, ex pilota e grande amico del due volte iridato: ''Fernando sta bene e manca ancora un mese intero, c'è tempo per partecipare ai test - ha dichiarato a Marca - Certo, il casco si adatta perfettamente alla mascella e sui rettilinei il pilota deve sopportare grandi carichi verso l'altro, ma è incoraggiante che siano rimasti coinvolti solo la mascella e alcuni denti. Ciò significa che il recupero non richiederà molto tempo, anche se influirà su Fernando perché non potrà allenarsi per il momento''.

IL PARERE DELLO SPECIALISTA Intervistato dallo stesso giornale spagnolo, lo specialista di chirurgia maxillo-facciale Juan Rey Biel ha spiegato che il pilota della Alpine Renault potrà tornare ad allenarsi in tempi brevi: ''Alonso prevede di tornare ad allenarsi tra cinque o sei giorni. È di buon umore, chatta con gli amici e risponde ai messaggi dall'ospedale. Ha diversi giorni faticosi davanti, ma la mascella guarisce più velocemente della mandibola''. Biel ha aggiunto che il connazionale al momento è sicuramente curato con antibiotici e ha indicato in due settimane il lasso di tempo più realistico per il suo ritorno agli allenamenti.