INCIDENTE IN SVIZZERA Non inizia nel migliore dei modi la terza esperienza di Fernando Alonso in Formula 1. Il campione asturiano, due volte iridato F1 nel 2005-2006 e uomo di punta del rilancio di Renault, che debutta nel circus nel 2021 con le insegne e i colori del brand Alpine, è stato infatti coinvolto in un incidente in bicicletta questo pomeriggio in Svizzera.

POSSIBILI FRATTURE Fernando, da sempre un grande appassionato delle due ruote, si stava allenando nei pressi di Lugano quando è stato investito da un’automobile. Il pilota spagnolo è stato prontamente ricoverato in ospedale per gli accertamenti del caso, riscontrando possibili fratture. Se così fosse, sarebbe seriamente a rischio la possibilità di presenziare all’inizio di stagione, con i primi test e il season opener di scena in Bahrain tra poco più di un mese, rispettivamente il 12 e il 28 marzo.

IL COMUNICATO A confermare l'incidente direttamente il team Alpine-Renault in una breve nota diramata sui social: ''Alpine F1 conferma che Fernando Alonso è stato coinvolto in un incidente in bicicletta in Svizzera. Fernando è cosciente e pienamente in sé, in attesa di ulteriori valutazioni mediche che saranno svolte domani mattina. Non ci saranno ulteriori aggiornamenti stasera''.