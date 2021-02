PRESTO LA RBR16B Oggi è stato il gran giorno della Scuderia AlphaTauri, che ha svelato al pubblico la nuova AT02 approfittando della presentazione anche per inaugurare il nuovo showroom del brand di abbigliamento di famiglia a Salisburgo, in Austria. In una giornata di annunci, anche la “casa madre” non ha voluto essere da meno: così, a poche ore dall’inizio del 2021 del team di Faenza, anche i cugini della Red Bull Racing hanno ufficializzato la data di presentazione della RB16B che sarà in pista tra qualche settimana nei test e successivamente nel Gp del Bahrain.

Oh to be 16 again... It's a date 😘 #ChargeOn 🤘 pic.twitter.com/V2EkAN9luj — Red Bull Racing (@redbullracing) February 19, 2021

23 FEBBRAIO L’attesa non sarà affatto lunga perché, per conoscere le forme e i colori della monoposto di Max Verstappen e del neo arrivato Sergio Perez, dovremo aspettare “solo” martedì prossimo. Sarà infatti il 23 febbraio che cadranno i veli dalla RB16B, l’evoluzione della Red Bull RB16 in grado, nella passata stagione, di centrare due successi con il talento olandese chiudendo al secondo posto della classifica costruttori. Una macchina molto attesa che, alla vigilia del congelamento dei motori fino al 2025, spera di poter davvero lanciare il guanto di sfida alla super Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Vanno così al proprio posto quasi tutti i pezzi del puzzle presentazioni 2021 – qui il calendario aggiornato – con la Haas che resta a questo punto l’unica squadra a non aver ancora fissato un giorno per la presentazione della nuova monoposto.