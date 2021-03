TUTTO NUOVO Non più Renault ma Alpine, non più Daniel Ricciardo ma Fernando Alonso (che però non ci sarà, ancora convalescente dall'incidente in bicicletta che lo ha visto protagonista mentre si allenava in Svizzera), non più Cyril Abiteboul ma Davide Brivio. In pratica è rimasto solo Esteban Ocon nel team di Enstone che si approccia al mondiale di Formula 1 2021 con rinnovate ambizioni e moderato ottimismo. L'obiettivo è migliorare la discreta annata 2020 corsa come Renault, e non è la prima volta che a Enstone si cambia team, dalla fabbrica britannica sono passate le varie Toleman, Benetton, Renault, Lotus, di nuovo Renault e oggi Alpine. Dalle 16 parte la sesta vita di questo camaleontico team con la presentazione della squadra e tanta curiosità attorno a questo iconico marchio dei rally che per la prima volta si approccia alla Formula 1.