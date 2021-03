DOVE TI HO GIA' VISTA? Si scrive Alpine 521, ma si potrebbe leggere Renault R.S.21. La monoposto della scuderia di Enstone, che quest'anno ha cambiato denominazione ma non proprietà, è infatti strettissima parente della vettura vista in pista nella stagione 2020, la R.S.20. Aspetto piuttosto inevitabile, dato il poco margine di manovra consentito dal regolamento tecnico per quest'inverno, in attesa della grande rivoluzione attesa per il 2022. Ecco dunque che a una prima occhiata le maggiori novità che balzano all'occhio sono ovviamente la nuova livrea dai colori che richiamano la bandiera francese e il ritorno del numero 14 di Fernando Alonso, ingaggiato per affiancare il confermato Esteban Ocon. Una curiosità: col passaggio della McLaren ai motori Mercedes, l'Alpine A521 è l'unica monoposto di F1 a montare la power unit Renault. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questa vettura.

SCHEDA TECNICA ALPINE A521

TELAIO

Monoscocca: fibra di carbonio stampata e alluminio a nido d'ape

Abitacolo: sedile di guida rimovibile in composito di carbonio di forma anatomica, con cintura di sicurezza a sei punti. Nel volante sono integrati i paddle del cambio e della frizione, oltre al comando del DRS

Sospensioni anteriori: braccetti trasversali in fibra di carbonio, sistema pushrod

Sospensioni posteriori: braccetti trasversali in fibra di carbonio, sistema pullrod

Cerchioni: magnesio forgiato OZ

Sistema frenante: dischi e pastiglie in carbonio

Pinze e pompe freni: Brembo

Strumentazione: McLaren Electronic Systems (MES)

Sistema di alimentazione: camera d'aria in gomma rinforzata con Kevlar ATL

TRASMISSIONE

Cambio: semiautomatico in carbonio a otto rapporti più retromarcia

Selezione delle marce: sistema ''Quickshift'' per massimizzare la velocità dei cambi di marcia

DIMENSIONI

Lunghezza: 5,425 metri

Larghezza: 2 metri

Carreggiata anteriore: 1,6 metri

Carreggiata posteriore: 1,55 metri

Altezza: 0,95 metri

Peso: 752 kg incluso il pilota

MOTORE

Power unit: Renault E-Tech 20B

Peso minimo: 150 kg

Componenti principali: motore a combustione interna (ICE), Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K), Motor Generator Unit - Heat (MGU-H), batterie (ES), turbocompresso (TC)

Potenza totale: superiore a 950 cavalli

Power unit stagionali per pilota: 3

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (ICE)

Cilindrata: 1.600 cc

Cilindri: 6

Angolo di bancata: V a 90 gradi

Valvole: 24

Regime massimo: 15.000 giri

Flusso di benzina massimo: 100 kg/ora

Iniezione benzina: diretta ad alta pressione

ENERGY RECOVERY SYSTEM (ERS)