PICCOLI GRANDI CAMBIAMENTI Come tutti i team motorizzati Ferrari, nel 2020 l'Alfa Romeo ha pagato a caro prezzo le difficoltà della power-unit. Quest'anno il team svizzero spera di rifarsi contando sul nuovo motore sviluppato a Maranello, al quale aggiunge alcune novità a livello di carrozzeria, in particolare il muso completamente rivisto investendo i due gettoni di sviluppo consentiti dal regolamento per quest'inverno. Scopriamo le caratteristiche tecniche della C41, monoposto che verrà affidata per il terzo anno consecutivo alle mani di Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi.

SCHEDA TECNICA ALFA ROMEO C41

TELAIO

Cellula di sopravvivenza Monoscocca in carbonio composito, omologazione 2020 Muso In carbonio composito - Sviluppato con 2 gettoni a disposizione da regolamento Sospensione anteriore Doppio braccio oscillante, molla interna con ammortizzatori Öhlins and Multimatics Sospensione posteriore Multilink, sospensione idraulica azionata da tiranti Freni Pinze Brembo a 6 pistoncini. Pastiglie e dischi Brembo in carbonio composito Power unit 2021 Ferrari Hybrid Cambio Ferrari 8 rapporti a cambio rapido in carbonio, montaggio longitudinale, frizione in carbonio composito Elettronica Magneti Marelli, McLaren Electronic Systems e Bosch ERS Ferrari Volante Personalizzato per ogni pilota Sedile e pedali Personalizzati per ogni pilota Gomme Pirelli Cerchioni OZ Racing – omologazione 2020

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza >5,500 m Larghezza <2,000 m Passo 3,650 m Altezza (esclusa la telecamera superiore) 950 mm Carreggiata anteriore 1,650 m Carreggiata posteriore 1,550 m Peso 752 kg, peso minimo incluso il pilota in ogni momento

MOTORE FERRARI

Configurazione V6 90° Cilindrata 1.600 cc Valvole 4 per cilindro Regime massimo 15,000 rpm Ricarica turbo Turbina singola e compressore Flusso di benzina massimo 100 kg/h Massimo carico di benzina 120kg di cui 110 al massimo utilizzabili in gara Iniezione 500 bar – diretta Power Unit stagionali per pilota 3

ENERGY RECOVERY SYSTEM