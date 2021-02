IN CERCA DI RISCATTO Il 2020 è stato un anno difficile per il team svizzero Alfa Romeo Racing, zavorrato dai poco performanti motori Ferrari e ottavo nella classifica costruttori finale con appena 8 punti su 17 prove disputate. Riconoscendo che non fosse stata dei piloti la colpa per la stagione-no, nel 2021 sono stati confermati entrambi: Kimi Raikkonen - al suo 19° campionato di Formula 1 alla tenera età di 42 anni - e Antonio Giovinazzi, alla sua terza esperienza. Alle ore 12 di lunedì 22 febbraio da Varsavia, capitale della Polonia, il team diretto dal francese Frederic Vasseur toglie i veli alla Alfa Romeo C41: seguite con noi la presentazione in diretta streaming.