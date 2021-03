NEL SOLCO DEL 2020 Dopo l'Alpine, anche la Aston Martin si presenta come new entry nel Mondiale di F1, ma dietro la diversa denominazione e i nuovi colori si cela l'erede della RP20 che tanto ha fatto discutere nella passata stagione per la sua somiglianza con la Mercedes W10 del 2019. La nuova AMR21 è così un'evoluzione della monoposto che lo scorso anno ha conquistato la pole position in Turchia e la vittoria nel GP Sakhir, a causa anche di un regolamento tecnico che quest'inverno ha concesso poco margine di manovra. Le differenze più visibili sono ancora una volta relative al fondo e alla parte attorno alle ruote posteriori. La macchina sarà affidata all'attesissimo Sebastian Vettel e al confermato Lance Stroll. Andiamo a scoprirne le caratteristiche tecniche.

SCHEDA TECNICA ALPINE A521

TELAIO

Monoscocca: composito di fibra di carbonio, con pannelli laterali anti intrusione in Zylon

Sospensioni: braccetti oscillanti compositi in fibra di carbonio

Frizione: AP Racing

Cerchioni: BBS

Pneumatici: Pirelli P Zero

Sistema frenante: pinze Brembo, sistema brake by wire di produzione propria in fibra di carbonio

DIMENSIONI

Lunghezza: 5,6 metri

Larghezza: 2 metri

Peso: 752 kg incluso il pilota

MOTORE

Power unit: Mercedes-AMG F1 M12 E Performance

Peso minimo: 145 kg

Componenti principali: motore a combustione interna (ICE), Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K), Motor Generator Unit - Heat (MGU-H), batterie (ES), turbocompresso (TC)

Power unit stagionali per pilota: 3

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (ICE)

Cilindrata: 1.600 cc

Cilindri: sei

Angolo di bancata: V a 90 gradi

Valvole: 24

Regime massimo: 15.000 giri

Flusso di benzina massimo: 100 kg/ora (sopra ai 10.500 giri)

Iniezione benzina: diretta ad alta pressione (massimo 500 bar, un iniettore per cilindro)

Regime massimo turbina: 125.000 giri

ENERGY RECOVERY SYSTEM (ERS)