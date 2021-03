PICCOLA GRANDE RIVOLUZIONE In un inverno che ci ha restituito delle monoposto pressoché identiche all'anno precedente, a causa di un regolamento tecnico quasi congelato, la Ferrari è il team che più di tutti ha cercato di voltare pagina dopo un disastroso 2020. La SF21 rispetto alla SF1000 potrà contare su una nuova power-unit su cui si è lavorato alacremente per cercare di risolvere quello che è stato il grande tallone d'Achille dello scorso campionato. 065/6 è il nome del nuovo propulsore che presenta un layout rinnovato, un motore a combustione interna con maggior efficienza (il partner Shell ha calcolato un decimo di secondo di guadagno sul giro), un turbocompressore rivisto nell'alimentazione e nell'efficenza del recupero di energia dei gas di scarico e una nuova parte elettronica per l'ibrido. Ma le novità riguardano anche l'aerodinamica: i due gettoni di sviluppo concessi ai progettisti sono stati utilizzati per rifare il posteriore, con nuovo cambio e nuove sospensioni, che ora si presenta molto più rastremato. Modifiche anche al sistema di raffreddamento, dal radiatore centrale al bodywork ora più down-washing. In generale, in sede di progettazione si è lavorato per recuperare il carico aerodinamico perso per via delle novità imposte dal regolamento tecnico e per diminuire la resistenza all'avanzamento, altro punto critico della passata stagione. Novità sull'anteriore riguardo l'ala e il naso della vettura, mentre il musetto in sé è rimasto uguale proprio a causa dei gettoni già utilizzati per il posteriore. Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica della SF21 che verrà affidata a Charles Leclerc e Carlos Sainz.

SCHEDA TECNICA FERRARI SF21

TELAIO

Monoscocca: materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Sospensioni anteriori: a puntone (schema push-rod)

Sospensioni posteriori: a tirante (pull-rod)

Sistema frenante: freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Peso: 752 kg comprensivo di pilota, olio e acqua

TRASMISSIONE

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Cambio: longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

MOTORE

Power unit: 065/6

Componenti principali: motore a combustione interna (ICE), Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K), Motor Generator Unit - Heat (MGU-H), batterie (ES), turbocompresso (TC)

Power unit stagionali per pilota: 3

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (ICE)

Cilindrata 1600 cc

Regime di rotazione massimo 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

ENERGY RECOVERY SYSTEM (ERS)