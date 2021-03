SENZA GETTONI Dopo i soli tre punti conquistati nel 2020, la Haas si presenta al via della stagione 2021 senza cercare propriamente il riscatto. Questo campionato sembra essere più che altro di transizione e da vivere al risparmio, per impiegare tutte le risorse nel progetto della macchina 2022 che, con le grosse novità che porterà il nuovo regolamento tecnico, rappresenta l'occasione migliore per invertire il trend discendente imboccati dagli americani negli ultimi anni. Per questo motivo, la VF-21 si presenta senza sostanziali novità rispetto alla precedente VF-20: il team ha addirittura rinunciato ad utilizzare i due gettoni previsti per apportare modifiche al progetto precedente, limitandosi ad effettuare le modifiche richieste dal regolamento 2021 pensate per ridurre di un 10% il carico aerodinamico. La novità maggiore è così il motore, quella power-unit totalmente rivista dalla Ferrari che dovrebbe garantire prestazioni molto migliori. Scopriamo di seguito le caratteristiche tecnice della vettura affidata ai due esordienti Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

SCHEDA TECNICA HAAS VF-21

TELAIO

Monoscossa: materiale composito in fibra di carbonio a nido d'ape

Sospensioni anteriori: a puntone (schema push-rod)

Sospensioni posteriori: a tirante (pull-rod)

Sistema frenante: freni a disco in fibra di carbonio

Trasmissione: differenziale posteriore a controllo idraulico, cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Frizione: AP Racing

Sedile pilota: in fibra di carbonio, personalizzato sulle forme del pilota

Strumentazione abitacolo: Ferrari

Cinture di sicurezza: Sabelt

Cerchioni: OZ Racing

Gomme: Pirelli P ZERO

Benzina e lubrificanti: Shell

Peso: 752 kg, incluso il pilota

MOTORE

Power unit: Ferrari 065/6

Componenti principali: motore a combustione interna (ICE), Motor Generator Unit - Kinetic (MGU-K), Motor Generator Unit - Heat (MGU-H), batterie (ES), turbocompresso (TC)

Power unit stagionali per pilota: 3

MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA (ICE)

Cilindrata 1600 cc

Regime di rotazione massimo 15.000

Sovralimentazione Turbo singolo

Portata benzina 100 kg/hr max

Configurazione V6 90°

Alesaggio 80 mm

Corsa 53 mm

Valvole 4 per cilindro

Iniezione Diretta, max 500 bar

ENERGY RECOVERY SYSTEM (ERS)