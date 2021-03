NUOVA LIVREA Non si tratta ancora pienamente di una vera e propria presentazione, ma anche la Haas è ufficialmente entrata nel campionato del mondo 2021 di Formula 1. La piccola scuderia statunitense ha infatti pubblicato sui propri canali social i primi render 3D dell’abito che sarà indossato dalla VF-21 a partire dai primi test del Bahrain del 12-14 marzo e, in seguito, nel mondiale che prenderà il via due settimane dopo sempre da Sakhir.

DALLA RUSSIA CON AMORE Una livrea che mantiene il bianco come colore di base, ma che strizza l’occhio all’arrivo di Nikita Mazepin e ai petroldollari di papà Dmitry, magnate del settore chimico e minerario patron del colosso Uralchem. Il tributo si fa sempre più esplicito con il blu e il rosso della bandiera russa a colorare, insieme al bianco di base, la livrea della VF-20 (la macchina della passata stagione utilizzata per questi render 3D). Una scelta destinata a far rumore, se ricordiamo la cortina di ferro e gli assetti politici in vigore fino alla fine degli anni ’80 e considerando che il team di Gene Haas ha Dna e sede americana.

URALKALI PARTNER Quanto alle sponsorizzazioni, non c’è la partecipazione diretta della Uralchem di papà Mazepin, ma di una delle società controllate dal gruppo, la Uralkali, tra i leader mondiali nella produzione di fertilizzanti, che diventa anche title sponsor della scuderia di Kannapolis. La nuova monoposto di casa Haas, la sesta della sua breve storia in Formula 1 affidata a Nikita Mazepin e Mick Schumacher, sarà svelata nella pit-lane del circuito di Sakhir alle 8.30 (ora locale) di venerdì 12 marzo, a pochi minuti dal via ufficiale dei primi test precampionato.