F1: ecco le livree di tutte le macchine 2025 presentate all'evento di Londra

Unoshow in grande stileper presentare tutte insieme, per la prima volta nella storia, tutte le monoposto della nuova stagione. La Formula 1 ha scelto di farsi questo regalo in occasione dei festeggiamenti per i 75 anni del campionato (quella che sta per iniziare è in realtà la 76esima edizione del Mondiale) organizzando una serata evento alla O2 Arena di Londra che ha sorpreso anche i fan più scettici.

Ma, al di là dello spettacolo che ha coinvolto anche attori, cantanti e vecchie glorie della F1, oltre ovviamente a tutti i piloti e i team principal delle squadre in griglia, le vere grandi protagoniste della serata londinese sono state loro: le macchine che scenderanno in pista dal 26 al 28 febbraio a Sakhir, in Bahrain, per gli unici tre giorni di test precampionato e poi debutteranno in gara nel GP Australia del prossimo 16 marzo. Ecco tutte le livree presentate alla O2 Arena nel corso dell’evento F1 75 Live.

Sauber C45

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la Sauber C45

La Sauber si presenta con una rivisitazione della livrea già usata per la prima volta nella passata stagione, con l’alternanza dei due colori principali verde fluo e nero. Sarà con ogni probabilità l’ultima volta che vedremo questo schema, visto che dall’anno prossimo la squadra sarà denominata ufficialmente Audi con l’esordio in F1 della power unit della casa degli Anelli.

Williams FW47

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la Williams FW47

La Williams aggiorna la macchina e i colori, ma la vera grande novità sta nelle ambizioni: con Carlos Sainz al fianco di Alex Albon, si chiude (almeno per il momento) l’epoca dei piloti paganti per finanziare le attività della squadra. La colorazione riparte dal blu, presente in varie tonalità, con evidente spazio per il nuovo sponsor Atlassian.

Racing Bulls VCARB 02

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la Racing Bulls VCARB 02

Il secondo anno in F1 del team Visa Cash App Racing Bulls (ex Toro Rosso e AlphaTauri) prosegue con l’abbondante uso del bianco nella livrea. Una soluzione elegante ma aggressiva, che rispetto alla passata stagione vede l’eliminazione di alcuni inserti di colore rosso.

Haas VF-25

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la Haas VF-25

Cambiano entrambi i piloti – fuori Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, dentro Esteban Ocon e il giovane debuttante di scuola Ferrari, Oliver Bearman – e il bianco guadagna abbondante spazio sulla livrea della nuova Haas VF-25: i colori di base restano sempre il bianco, il nero e il rosso, e l’effetto finale ci restituisce una livrea ancora più aggressiva.

Alpine A525

Tutte le livree delle macchine F1 2025: l'Alpine A525

Nel recente passato il team francese Alpine aveva alternato livree “bleu” a colorazioni rosa per favorire lo sponsor BWT. Due anime che trovano uguale spazio sulla A525, la monoposto affidata a Pierre Gasly e al giovane debuttante australiano Jack Doohan (che però vede già negli specchietti la minaccia del terzo pilota scelto da Flavio Briatore, l’argentino Franco Colapinto). Il musetto è quasi completamente rosa, mentre nella parte posteriore e sulla pance fa capolino il blu tipicamente associato alla Francia.

Aston Martin AMR25

Tutte le livree delle macchine F1 2025: l'Aston Martin AMR25

Presentazione in stile James Bond per Fernando Alonso e Lance Stroll, i due confermati piloti di casa Aston Martin. Mentre il team si appresta ad accogliere il genio Adrian Newey (al lavoro in primavera sulla macchina del prossimo anno), in attesa della presentazione del prossimo 23 febbraio, la livrea della AMR25 si mostra in tutta la sua eleganza: il verde british è sempre il colore principale, ma avanza il nero soprattutto nella zona delle pance laterali. Il tocco “racing” è dato dagli inserti verde fluo.

Mercedes F1 W16

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la Mercedes F1 W16

In attesa della presentazione ufficiale della nuova macchina, prevista per il 24 febbraio, la Mercedes mostra la livrea della W16 che conferma il trend già visto nel 2024: non più una livrea tutta argentata o una tutta nera per George Russell e Andrea Kimi Antonelli, ma una commistione tra le due scelte stilistiche adottate fin qui, da quando, nel 2010, la casa di Stoccarda è tornata in Formula 1. Immancabile il verde acqua dello sponsor storico Petronas, mentre sparisce il tocco di colore rosso sull’airscope, in onore dello sponsor (e azionista del team al 33%) Ineos. Così, l’unico riferimento al rosso è l’immancabile stellina dedicata al mitico ex presidente, Niki Lauda.

Red Bull RB21

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la Red Bull RB21

Ce lo diciamo ogni anno e anche nel 2025 il trend si conferma: la livrea della Red Bull è sempre la stessa, se non per qualche piccola modifica legata al cambiamento di uno o più sponsor. Così la nuova monoposto del campione del mondo Max Verstappen e del suo giovane compagno Liam Lawson si presenta con il solito blu navy in vernice opaca, e con i soliti inserti in giallo e rosso, con tanto di super logo Red Bull sul cofano motore.

Ferrari SF-25

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la Ferrari SF-25

Rosso più scuro per la SF-25, la prima Ferrari della coppia composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc: una scelta nel solco della tradizione, che ricorda le colorazioni quasi bordeaux dei primi anni del Cavallino nel Mondiale. C’è però una sorpresa: compare una vistosa banda bianca obliqua sul cofano motore, per esaltare il marchio blu dello sponsor HP. Una novità inattesa che sfida la cabala: il bianco è da anni considerato un colore sfortunato da molti tifosi della Ferrari, e non si vedeva sulla livrea dal lontano 2016.

McLaren MCL39

Tutte le livree delle macchine F1 2025: la McLaren MCL39

Squadra che vince non si cambia ed evidentemente il concetto vale anche per la livrea: la McLaren, campione del mondo Costruttori dopo una bella lotta contro la Ferrari, si presenta al mondo con una colorazione che richiama quella della macchina 2024. Arancione papaya e nero carbonio si abbracciano per spingere le chance di Lando Norris e Oscar Piastri.

