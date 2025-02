La diretta streaming dello show F1 75 Live: da Londra la presentazione delle 10 auto di F1

Finalmente ci siamo: la F1 ha organizzato per la prima volta nella storia uno show di presentazione di tutte le macchine della nuova stagione. Uno show di scena alla O2 Arena di Londra, che vede protagonisti i 20 piloti e i 10 team principal, oltre ovviamente alle nuove monoposto che saranno svelate al pubblico per la prima volta, in attesa di scendere in pista dal 26 al 28 febbraio prossimi sul circuito di Sakhir, in Bahrain, per i test precampionato. Lo spettacolo, di scena a partire dalle 21.00 italiane di oggi, martedì 18 febbraio 2025, è mostrato live in diretta streaming sui canali social della Formula 1 e vedrà alternarsi sul palco anche varie personalità del mondo dello showbusiness. Qui sotto il box per seguire in diretta l'evento su MotorBox.com.

L'ordine di presentazione delle 10 macchine F1 2025: la scaletta

Un po' come succede con le serate del Festival di Sanremo che si è da poco concluso, anche l'evento della O2 Arena di Londra ha una sua scaletta. L'ordine di presentazione delle monoposto sarà infatti inverso rispetto alla classifica del Mondiale 2024: questo significa che il primo team a presentarsi al pubblico sarà la Sauber, mentre l'ultimo sarà la McLaren vincitrice del titolo Costruttori al termine dell'intensa lotta per la supremazia contro la Ferrari. A proposito: la scuderia del Cavallino Rampante ha concluso l'ultimo campionato in seconda posizione e dunque sarà la penultima a essere presentata sul palco del palazzetto londinese. Di seguito la scaletta puntuale dell'evento:

Sauber-Ferrari

Williams-Mercedes

Racing Bulls-Honda RBPT

Haas-Ferrari

Alpine-Renault

Aston Martin-Mercedes

Mercedes

Red Bull-Honda RBPT

Ferrari

McLaren-Mercedes

Cosa aspettarci dall'evento di Londra

Alcune informazioni sono filtrate alla vigilia dell'evento F1 75 Live. Ogni team avrà all'incirca una decina di minuti a disposizione, con la serata che dovrebbe complessivamente durare intorno alle 2 ore (e, quindi, chiudersi circa alle 23.00 italiane). La serata sarà presentata dall'attore e comico Jack Whitehall, con i giornalisti esperti di Formula 1 e collaboratori della F1TV (la televisione ufficiale in lingua inglese del campionato, non disponibile in Italia) Lawrence Barretto, Ariana Bravo e Laura Winter.

Non mancherà neppure qualche momento musicale con l'annunciata partecipazione della famosa band britannica dei Take That, del cantante country statunitense Kane Brown, dell'artista Mgk e del compositore Brian Tyler e cioè l'autore della ormai iconica sigla della Formula 1. Non vengono fatti dei nomi, ma la Formula 1 ha anche precisato che gli spettatori potranno godere della presenza di altre celebrità del mondo dello sport, della musica e dell'intrattenimento, insieme ad alcune vecchie glorie della F1.

Cosa presentano i team?

Attenzione però ai possibili ''fake''. La F1 ha infatti chiesto a tutti i team di prendere l'impegno per presentare le livree 2025 e quindi c'è da aspettarsi che le colorazioni delle auto mostrate sul palco saranno quindi le stesse che vedremo in pista a Melbourne per il primo GP della stagione (in Australia, nel weekend del prossimo 16 marzo) e per il prosieguo del campionato, salvo eventuali colorazioni speciali.

All you need to know about today's epic #F175LIVE event, including where to watch along 📺👇 — Formula 1 (@F1) February 18, 2025

Lo stesso non può dirsi però per le auto: alcune squadre, come McLaren e Williams, hanno già mostrato le loro monoposto in anteprima nei giorni scorsi mentre altri hanno in programma di farlo nei prossimi giorni. Dunque, soprattutto in quest'ultimo caso, c'è da attendersi che le macchine che vedremo sul palco della O2 Arena di Londra siano delle show-car o comunque dei modelli non davvero rappresentativi di ciò che poi sfreccerà effettivamente in pista nei test in Bahrain o nel GP Australia 2025. Per vedere la presentazione delle ''vere'' macchine F1 della stagione 2025, dunque, potremmo dover ancora aspettare le prime accensioni dei motori.

