Williams FW47: debutto in pista a Silverstone con Sainz e Albon per la nuova auto 2025

La Williams Racing ha ufficialmente svelato la sua nuova macchina per la stagione 2025 di Formula 1, la FW47, con un primo shakedown sul circuito di Silverstone. Un evento mandato in onda in live streaming ha accompagnato il debutto in pista, con i primi giri percorsi da Carlos Sainz in diretta seppur con una livrea provvisoria - in varie tonalità di blu nel rispetto della tradizione del team - in attesa di presentare quella definitiva: anche in questo caso, come già accaduto con la McLaren MCL39, bisognerà però aspettare la presentazione collettiva di tutte le squadre di F1, di scena a Londra nella serata del 18 febbraio 2025.

Un debutto speciale per la FW47

L’evento ha visto la partecipazione di media, degli sponsor (tra cui si segnala l'azienda di software australiana Atlassian, che dà anche il nome formale alla squadra) e 47 fortunati fan della Williams, selezionati tra oltre 17.000 appassionati. A inaugurare il primo giro ufficiale della FW47 è stato Carlos Sainz, uscito dai box alle 10:05 del mattino di venerdì 14 febbraio 2025 nonostante le condizioni climatiche, tipicamente fredde e umide del mese di febbraio, nella zona delle Midlands inglesi. Nel pomeriggio, con un timido sole a fare capolino, è stato il turno di Alex Albon, che ha completato il programma senza intoppi.

Prime impressioni dal box Williams

Il Team Principal James Vowles ha espresso grande soddisfazione per il debutto della FW47: ''Questa giornata è il frutto di decine di migliaia di ore di lavoro ed è un momento di immenso orgoglio per il nostro team. Abbiamo rispettato ogni tempistica, trasmettendo in diretta il primo giro della vettura con una formazione di piloti di livello e un nuovo, prestigioso title partner. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione.''

Anche il Chief Engineer Dave Robson ha commentato positivamente la giornata di test, sottolineando il corretto funzionamento del pacchetto tecnico: ''Abbiamo completato i 200 km consentiti senza problemi e, dopo qualche giro di controllo, siamo riusciti a spingere la macchina senza intoppi. Le condizioni fredde e le gomme promozionali non permettono di valutare appieno le prestazioni, ma i dati raccolti e il feedback dei piloti sono incoraggianti.''

Sainz e Albon promuovono la FW47

Dopo aver percorso i suoi primi 100 km con la Williams, Carlos Sainz si è detto soddisfatto: ''I primi 100 chilometri con la FW47 sono stati fatti senza difficoltà ed è stata una giornata tranquilla. Siamo riusciti a completare tutti i programmi di lavoro senza problemi e ho avuto il mio primo contatto con la nuova macchina. È stata una dichiarazione coraggiosa da parte della Williams mostrare il primo giro di questa nuova auto ai nostri partner, ai media e ai nostri fan, ed è andata molto bene. Buon lavoro a tutti a Grove, ora siamo pronti per l'inizio della stagione”.

Carlos + FW47 = The perfect Valentine's Day 😍



Tap below to catch up on our Launch Day livestream ⬇️ — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) February 14, 2025

Anche Alex Albon ha espresso ottimismo dopo il suo stint pomeridiano: ''Sono molto contento. Di solito queste condizioni climatiche permettono di avere un buon feeling con la macchina, e anche oggi è stato così. Non sapremo con certezza quanto saremo competitivi ovviamente fino al Bahrain, ma l'auto si è rivelata affidabile e abbiamo offerto un grande spettacolo ai nostri partner e ai fan, quindi spero che tutti si siano divertiti. Avanti con il Bahrain!”.

Prossime tappe per la Williams

Ora il team si prepara al test in Bahrain, fondamentale per rifinire il setup della FW47 in vista della prima gara della stagione a Melbourne: le prove collettive della nuova stagione di Formula 1 andranno in scena da 26 al 28 febbraio, mentre il primo GP è in programma per il weekend del 16 marzo in Australia. Il prossimo vero appuntamento per tutti gli appassionati di F1 e per i tifosi della Williams resta però quello di martedì 18 febbraio 2025, quando, dalle 21.00 italiane, saranno presentate le nuove livree di tutte le macchine in pista.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 15/02/2025