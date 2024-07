F1, ufficiale la scelta di Sainz: correrà con la Williams per il 2025, il 2026 "e oltre"

Non sarà l’Audi-Sauber, né tantomeno l’Alpine la prossima destinazione in Formula 1 di Carlos Sainz. Dopo essere stato scaricato dalla Ferrari, che per il 2025 gli ha preferito Lewis Hamilton, lo spagnolo ha infatti deciso di accasarsi in Williams. Non è invece nota la durata del contratto che Sainz Jr. ha firmato con la “nobile decaduta” del paddock dei GP – si tratta di uno dei team più vincenti della storia, ma che tuttavia non sale sul primo gradino del podio dal GP Spagna 2012 – per il 2025, il 2026 (il primo anno con le nuove power unit che aumentano la potenza ibrida) “e oltre”, come si limita a dire il comunicato ufficiale della scuderia. Il madrileno, che compirà 30 anni il prossimo 1° settembre (giorno del suo ultimo GP d’Italia a Monza con la tuta Ferrari), sostituirà Logan Sargeant affiancando il confermato Alexander Albon.

Very happy to announce I'll be joining @WilliamsRacing next season! Excited about the project and the challenges ahead of us! 💪🏻



Muy contento de poder anunciar que el año que viene me uniré a @WilliamsRacing! Entusiasmado con el proyecto y con los retos que tendremos por… pic.twitter.com/oUg5IexunR — Carlos Sainz (@Carlossainz55) July 29, 2024

ACCELERATA Sainz era stato accostato inizialmente alla Mercedes e poi alla Red Bull prima che gli scenari di mercato lo estromettessero da un sedile in un top team. Per questo era stato dato in trattativa con l’Alpine per volontà del rientrante Flavio Briatore e anche con l’Audi-Sauber, che dal 1° agosto sarà guidata dal suo ex team principal, nonché grande estimatore, Mattia Binotto. Ma alla fine ha prevalso la pista Williams, che è una scuderia in crescita e non in caduta libera come le altre due, e che è certa di avere a disposizione i motori Mercedes anche nel 2026 della rivoluzione dei regolamenti. Tuttavia, lo sprint nella trattativa ci sarebbe stato solo nel weekend di Spa-Francorchamps, con il padre e il manager di Sainz entrambi avvistati all’interno dell’hospitality del team inglese: secondo le ricostruzioni della testata tedesca F1-Insider, il team principal James Vowles avrebbe tra le altre cose promesso a Carlos la sussistenza di alcune clausole d’uscita dal contratto, qualora dovessero arrivare per lui delle proposte da squadre di vertice come Red Bull e Mercedes.

PARLA SAINZ “Sono molto felice di annunciare – dice Sainz – che dal 2025 in poi mi unirò al team Williams. Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno sia stato eccezionalmente complesso per vari motivi e che ci abbia messo del tempo ad annunciare la mia decisione. Tuttavia, sono pienamente convinto che la Williams sia il posto giusto per continuare il mio percorso in F1 e sono orgoglioso di unirmi a un team così storico e di successo, dove hanno corso molti dei miei eroi d’infanzia lasciando il segno nel nostro sport. L’obiettivo finale di riportare la Williams al vertice della griglia ed è una sfida che accolgo con entusiasmo e positività. Sono convinto che questo team abbia tutti gli ingredienti per scrivere di nuovo la storia e a partire dal 1° gennaio darò il massimo. Le fondamenta del progetto che abbiamo di fronte sono molto solide e non vedo l’ora di farne parte il prossimo anno”.

Fred gives his thoughts on @Carlossainz55’s announcement 👇 pic.twitter.com/yPYK02gL5t — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) July 29, 2024

IL SALUTO DI VASSEUR Non è mancato neppure un saluto da parte di Frederic Vasseur, team principal della Ferrari a cui è attribuita, insieme al presidente John Elkann, la scelta di non rinnovare il contratto a Sainz puntando su Hamilton. “Sono felice che Carlos – spiega il manager francese in un comunicato pubblicato sui social della scuderia di Maranello – si unirà alla Williams il prossimo anno. È un team con una grande storia e tradizione, fondato da un uomo illuminato e con una visione molto ambiziosa. Per questo so che Carlos si troverà bene lì. Ho grande rispetto per James (Vowles, il team principal Williams, ndr) e sono sicuro che Sainz darà un grande contributo alla sua squadra. Resta però un pilota Ferrari per le prossime dieci gare e tutti lavoreremo molto duramente, concentrati sui nostri obiettivi per lottare insieme su ogni singolo punto fino alla fine della stagione”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 29/07/2024