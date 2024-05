Albon rinnova con la Williams. Diventano 9 i piloti certi di un sedile per il 2025

Siamo quasi a metà della Silly Season, la ''pazza'' stagione degli scambi di mercato in Formula 1. A dirlo sono i numeri: Alex Albon ha annunciato ieri il rinnovo ''pluriennale'' con la Williams, diventando così il nono pilota a conoscere i colori che vestirà nella prossima stagione del mondiale. Il piplota inglese che corre con licenza del suo paese di origine, la Thailandia, si è mostrato sempre molto più competitivo del compagno di squadra Logan Sargeant in questo anno e spiccioli di convivenza sportiva, perciò la casa britannica ha deciso di puntare su di lui anche per il prossimo futuro. Albon corre con il team di Grove dal 2022 e ha sempre gettato il cuore oltre l'ostacolo, portando spesso la blasonata monoposto britannica più in alto di quanto possibile, lottando in più occasioni per una zona punti sulla carta troppo distante per le qualità dell'auto. ''Voglio giocare un ruolo chiave per la crescita della mia squadra - ha spiegato Albon - ed è per questo che ho firmato per più anni, realizzeremo grandi cose negli anni a venire''.

STAGIONE INTERESSANTE Alexander Albon, come detto, è il nono pilota della griglia a conoscere il suo futuro. Prima di lui, in una silly season fin qui scoppiettante, erano arrivate le conferme del campione del mondo Max Verstappen in Red Bull, di Charles Leclerc (con un contratto di ben 5 anni) in Ferrari, di George Russell in Mercedes, di Fernando Alonso in Aston Martin e di Lando Norris e Oscar Piastri in McLaren. Ben più scalpore ha invece fatto il precoce annuncio del passaggio di Lewis Hamilton da Mercedes a Ferrari, mentre l'ultimo dei piloti con un sedile certo per il 2025 è Nico Hulkenberg, che dalla Haas passerà alla già frequentata Sauber, che nel 2026 passerà di proprietà e diventerà Audi.

POSSIBILI SCENARI Restano perciò 11 i posti ancora da assegnare, e non tutti sono scontati. Se Ferrari e McLaren sono le uniche scuderie con la lineup già nota, le altre otto dovranno fare delle scelte nei prossimi mesi. Sergio Perez sembra in pole position per prolungare il suo contratto con la Red Bull dopo il buon avvio di stagione 2024 (sono scese negli ultimi tempi le quotazioni di Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo per rilevare il posto del messicano), così come Lance Stroll dovrebbe conservare il suo posto nella scuderia Aston Martin di proprietà di papà Lawrence. Il sedile che fa più gola, a questo punto, è il secondo della Mercedes, per il quale un nome forte è quello di Carlos Sainz, conteso anche dalla Sauber/Audi. L'ipotesi che al fianco di Russell possa sedersi il giovane Kimi Antonelli è suggestiva ma, per ora, meno probabile, nonostante l'ottimo test disputato dal giovane italiano che deve ancora farsi le ossa in Formula 2 prima del grande salto. Da capire, infine, quali saranno le mosse di Alpine, Racing Bulls e Haas, che devono ancora annunciare entrambi i nomi di chi correrà per loro nel 2025. Se dopo l'ottimo debutto con la Ferrari a Las Vegas, il giovane britannico Oliver Bearman potrebbe accasarsi in Haas nel posto lasciato vacante da Hulkenberg, qualche speranza di rientrare ce l'ha anche Liam Lawson, al posto di uno tra Ricciardo e Tsunoda (più probabilmente l'australiano, a meno di exploit di Daniel nei prossimi gran premi). Infine la Sauber: se dovesse sfumare Sainz, più che di una promozione del giovane francese Theo Pourchaire, si parla dell'ingaggio di uno degli attuali piloti dell'Alpine, Esteban Ocon o Pierre Gasly, con la squadra francese che potrebbe puntare su un giovane promettente (il terzo pilota è il figlio d'arte Jack Doohan).

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/05/2024