L'eterno Fernando Alonso rinnova con Aston Martin

Di solito arrivava d'estate, con i primi caldi e la voglia di vacanza, ma con questo meteo impazzito a causa del cambiamento globale, anche la Silly Season - la ''pazza stagione'' del mercato della Formula 1, è iniziata con ampio anticipo. E allora dopo il rinnovo quinquennale di Charles Leclerc con la Ferrari, e l'annuncio a sorpresissima dell'ingaggio del sette volte iridato Lewis Hamilton da parte della scuderia di Maranello per la stagione 2025, arriva oggi anche l'annuncio di Fernando Alonso, che a 42 anni suonati si sente ancora un ragazzino e prolunga la sua carriera anche oltre il 2024. Il pilota spagnolo, leggenda vivente del motorismo mondiale nonché bi-campione del mondo con la Renault nelle stagioni 2005-2006, potrà continuare a inseguire i suoi sogni in Formula 1 per ''più anni''.

F1 2024, GP Arabia Saudita: Fernando Alonso (Aston Martin) | Foto XPB

NÉ RED BULL, NÉ MERCEDES Non è stata, di fatto, annunciata la durata del rinnovo siglato dal campione con il team gestito da Lawrence Stroll, il ricco imprenditore canadese padre dell'altro pilota di Aston Martin, Lance Stroll. Fernando guida per la scuderia britannica dal 2023 e fino a ora ha disputato 26 gran premi, mettendo insieme ben otto podi. Il suo nome, però, era stato associato nelle ultime settimane dal gossip sia alla Red Bull, per sostituire un Perez che però è partito in modo positivo nel 2024, sia alla Mercedes, ormai orfana del già citato Hamilton. Sarebbe stata la scelta ideale per la casa di Stoccarda, in attesa di ingaggiare in futuro o un giovane (l'italiano Kimi Antonelli, che si sta facendo le ossa in Formula 2) o la superstar Max Verstappen (ma dopo il 2025), a cui Toto Wolff starebbe facendo la corte. Ipotesi quest'ultima che, a questo punto, decollerà nella fantasia dei tifosi, e chissà se anche nella realtà.

Belief. pic.twitter.com/CR9doU2JTN — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) April 11, 2024

QUI PER RESTARE L'annuncio è stato dato contemporaneamente sia sui canali social dell'Aston Martin Aramco F1 Team, sia con un comunicato ufficiale in cui si leggono solo cinque parole in inglese: ''I am here to stay'', che diventano quattro se tradotte in italiano: ''Sono qui per restare'', e tre nel sintetico annuncio cocial: ''Here to stay''. firmato, Fernando Alonso. Nando è l'ottavo pilota a confermare la sua presenza in pista nel 2025. Assieme a lui con l'Aston Martin ci saranno la coppia Leclerc-Hamilton in Ferrari, il confermatissimo giovane duo della McLaren, composto da Lando Norris e Oscar Piastri, George Russell con la Mercedes, Alex Albon con la Williams e il campione del mondo in carica Max Verstappen con la Red Bull. 12 sedili da assegnare e una Silly Season ancora lunghissima: ci sarà da divertirsi.

Pubblicato da Simone Valtieri, 11/04/2024