SF-25: ecco la nuova Ferrari di Leclerc e Hamilton per il Mondiale F1 2025

La Scuderia Ferrari ha tolto i veli alla SF-25 a margine delgrande evento di presentazione collettiva di scena a Londra, dando ufficialmente il via alla stagione 2025 di Formula 1. Alla O2 Arena, alla presenza dell'amministratore delegato Benedetto Vigna, del team principal Fred Vasseur e dei piloti Charles Leclerc e Lewis Hamilton, è stata svelata la livrea della nuova monoposto, che già oggi ha esordito in pista per il primo shakedown a Fiorano (video sotto).

SF-25: tra continuità e rivoluzione

L'erede della SF-24 mantiene un nome che sottolinea la continuità regolamentare, ma sotto la carrozzeria è una monoposto profondamente rinnovata. La modifica più evidente è la sospensione anteriore, che passa dallo schema push rod a quello pull rod: un cambiamento pensato per migliorare il flusso d’aria verso il fondo e a offrire più margine di sviluppo aerodinamico.

''Abbiamo cambiato il 99% della monoposto, evolvendone l’architettura per massimizzarne le prestazioni'' ha dichiarato Loic Serra, direttore tecnico del telaio arrivato qualche mese fa dalla Mercedes. L’obiettivo è chiaro: spremere ogni millesimo in un campionato che si preannuncia super combattuto.

Power unit Ferrari: ottimizzazione estrema

Dal punto di vista del motore, la SF-25 monta la power unit 066/15, che non può essere aggiornata in termini di architettura a causa del regolamento, ma che è stata ottimizzata al massimo per garantire affidabilità e prestazioni costanti su ogni pista. ''L’affidabilità - ha spiegato Enrico Gualtieri, responsabile della power unit - rimane la nostra priorità assoluta. Abbiamo lavorato su strategie di gestione dell’energia e sulla precisione dei componenti per estrarre il massimo potenziale possibile''.

Non che per la Rossa il propulsore sia considerato un punto debole: nelle ultime stagioni, anzi, il V6 turbo ibrido è stato considerato uno dei più potenti sulla griglia di partenza della F1, risultando come uno degli elementi di forza del pacchetto della scuderia di Maranello.

Novità sulla livrea: torna il bianco

La Ferrari SF-25 non è solo innovazione tecnica, ma anche un omaggio alla storia e alla tradizione del Cavallino. Il nuovo Racing Red 2025 ha una tonalità più scura e opaca per celebrare la storia dei primi anni del Cavallino in F1.

Torna dopo una pausa piuttosto lunga (l'ultima volta era stato nel 2016 con Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen) il bianco sulla livrea che alcuni tifosi considerano un colore non troppo fortunato: c'è una fascia bianca inclinata che attraversa il cofano motore della monoposto, richiamando dinamismo e velocità. Dettagli in rosso lucido e bianco danno un tocco di eleganza, mentre i numeri di Leclerc e Hamilton, rigorosamente in bianco, spiccano nel font ufficiale Ferrari Sans.

Obiettivo mondiale F1 : le parole di Leclerc, Hamilton e Vasseur

La scorsa stagione ha visto la Ferrari lottare fino all’ultima curva per il titolo Costruttori, e il 2025 si apre con ambizioni ancora più grandi: l'idea di puntare al titolo Piloti e a quello Costruttori non viene nascosta nelle prime dichiarazioni di rito dei protagonisti del team.

''Sono estremamente carico - dice Charles Leclerc - per il lancio della SF-25. Ogni anno ce la mettiamo tutta per migliorare e so che la squadra ha lavorato senza sosta per mesi. La scorsa stagione è stata molto combattuta e siamo arrivati vicinissimi al titolo. Quest'anno, il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere il campionato Costruttori e, personalmente, desidero fortemente il titolo Piloti. In squadra è arrivato Lewis con il quale abbiamo già iniziato a lavorare in maniera molto affiatata e credo che la sua esperienza e il suo approccio differente saranno per me fonte di ispirazione. Mi sento fisicamente e mentalmente molto pronto per affrontare la nuova stagione e non vedo l'ora di calarmi in abitacolo con l’obiettivo di riportare la Scuderia Ferrari dove merita''.

''Le mie prime settimane come pilota della Scuderia Ferrari - aggiunge Lewis Hamilton - sono state assolutamente incredibili ed è stato fantastico poter toccare con mano la passione e la dedizione di tutto il team. Per questo l’evento di questa sera con la presentazione della mia prima Ferrari è stato davvero emozionante. È stato fatto un lavoro enorme per essere pronti alla stagione che ci attende e non potremmo essere più determinati nel raggiungere i risultati che vogliamo. Ho iniziato l’anno con tanta aspettativa per questo nuovo capitolo che si apre, e ora sono ancora più energizzato dallo spirito e dalla fiducia di tutti quelli che ho incontrato nell'ultimo mese. Non potrei essere più orgoglioso di essere parte di questa avventura insieme a loro. Non vedo l'ora di scendere in pista con Charles, spingerci a vicenda e fare tutto il possibile per portare il team al vertice''.

''Il lancio della nuova monoposto - spiega il team principal Frederic Vasseur - è un momento di grande emozione e orgoglio per tutto il team. La SF-25 è il risultato di mesi di lavoro intenso che tutta la squadra ha portato avanti con grande dedizione a Maranello e siamo entusiasti di vedere il frutto dei nostri sforzi concretizzarsi ed essere ormai pronto a scendere in pista. La scorsa stagione ci ha visto lottare fino all’ultima curva per il titolo Costruttori, e siamo determinati a costruire partendo da quella solida base, con l’obiettivo di puntare alla conquista di entrambe le classifiche. Abbiamo una nuova line-up, con Lewis che è arrivato ad affiancare Charles in squadra e ci sentiamo pronti a compiere come squadra quel passo avanti che ci manca per essere i migliori. Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono, ma siamo pronti a dare il meglio per competere ai massimi livelli forti anche della passione e dell'entusiasmo dei nostri tifosi che sono una fonte inesauribile di ispirazione. Ora è il momento di iniziare a concentrarsi e di lasciare parlare la pista. Non vedo l’ora di incominciare la stagione''.

Ferrari SF-25: la scheda tecnica completa

Ecco la scheda tecnica completa della Ferrari SF-25, la macchina di Lewis Hamilton e Charles Leclerc per tentare l'assalto al Mondiale F1 2025

Chassis

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema idraulico a controllo elettronico sui freni posteriori

Sospensioni anteriori e posteriori a tirante (schema pull-rod)

Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 800 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18”

Power unit

Nome: 066/15

Cilindrata: 1600 cc

Giri max: 15.000

Sovralimentazione: turbo singolo

Portata benzina: 100 kg/hr max

Configurazione: V6 90°

Nr cilindri: 6

Alesaggio: 80 mm

Corsa: 53 mm

Valvole: 4 per cilindro Iniezione Diretta, max 500 bar

Sistema ERS

Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia con motogeneratori elettrici

Pacco batteria: batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria: 4 MJ

Potenza MGU-K: 120 kW

Giri max MGU-K: 50.000

Giri max MGU-H: 125.000

Prossimi appuntamenti per la Ferrari

Dopo lo shakedown di Fiorano, la SF-25 volerà in Bahrain per l’unico test pre-stagionale che è in programma dal 26 al 28 febbraio. Poi, il 16 marzo, il semaforo verde del GP Australia, che darà ufficialmente il via a una stagione che si preannuncia infuocata. La Ferrari è pronta a tornare al vertice: sarà la SF-25 la macchina giusta per riportare il Cavallino sul trono della F1? Tra poco la parola passerà (finalmente) alla pista.

