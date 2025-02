Zhou Guanyu nuovo pilota Ferrari F1: sarà riserva insieme al (confermato) Antonio Giovinazzi

Zhou e Giovinazzi saranno in "panchina" come piloti di riserva della Ferrari nel 2025, in caso di forfait di Hamilton o Leclerc

Una conferma e una interessante novità per la Ferrari nel 2025. Vale per i piloti ufficiali, con l’attesissimo Sir Lewis Hamilton che arriva per fare coppia con Charles Leclerc, ma anche per le riserve: i “panchinari” pronti a subentrare in caso di indisponibilità dei titolari nella stagione, che partirà il prossimo 16 marzo con il GP Australia, saranno infatti l’italiano Antonio Giovinazzi e il cinese Zhou Guanyu, secondo quanto comunicato dalla scuderia italiana nelle scorse ore.

Chi è Antonio Giovinazzi

Una conferma, appunto, e una novità. Giovinazzi in F1 ha disputato 62 gran premi con il team Alfa Romeo Sauber tra il 2019 e il 2021, raccogliendo 21 punti e un quinto posto come miglior risultato (nel GP Brasile 2019) e nelle ultime stagioni è stato uno dei piloti titolari del progetto Hypercar Ferrari nel Wec,vincendo la 24 Ore di Le Mans del 2023. Il 31enne pugliese è legato al Cavallino dal 2017 – quando fu ingaggiato nella cantera di Maranello su spinta dell’allora presidente Sergio Marchionne – e già negli scorsi anni aveva ricoperto il ruolo di terzo pilota compatibilmente con gli impegni nel mondiale endurance.

Zhou Guanyu torna in Ferrari come riserva: la carriera

L’elemento di novità è invece rappresentato dal cinese Zhou Guanyu, che proprio di Giovinazzi ha preso il posto nel 2022 in Sauber, guidando per la scuderia svizzera (ancora denominata Alfa Romeo fino al 2023) per tre campionati. Zhou ha 26 anni e in F1 ha corso 68 GP, raccogliendo 16 punti con un ottavo posto come miglior risultato in carriera (GP Canada 2022) rendendosi incolpevolmente protagonista di uno degli incidenti più paurosi e spettacolari degli ultimi anni: ilcappottamento, per fortuna senza conseguenze fisiche, al via della gara di Silverstone nel 2022.

Per Zhou si tratta comunque di un ritorno in Ferrari: il cinese, prima di lasciare Maranello per far parte della scuola per giovani talenti di casa Renault, è infatti cresciuto seguendo gli insegnamenti della Ferrari Driver Academy, dove ha militato tra il 2015 e il 2018. L’ex pilota Sauber era rimasto a piedi alla fine della scorsa stagione stante la scelta della Sauber – adesso gestita completamente dall’Audi – di cambiare piloti puntando sull’esperienza diNico Hulkenberge sul giovane talento brasilianoGabriel Bortoleto.

Altri piloti da tenere d'occhio nella Ferrari Driver Academy

Zhou e Giovinazzi lavoreranno ovviamente al simulatore del Cavallino per aiutare il team nell’affinamento del setup, e alterneranno la loro presenza ai box, pronti a subentrare nel caso in cui Hamilton o Leclerc siano indisponibili a correre (per squalifica, come successo a Kevin Magnussen a Baku 2024 o per problemi fisici, come capitato con l’appendicite di Carlos Sainz a Jeddah 2024). Nessuno dei due potrà invece guidare nelle sessioni di FP1 riservate ai giovani: per prendervi parte è infatti necessario che il pilota prescelto non abbia corso più di due GP in Formula 1 in carriera. Per questo ruolo è probabile che la Ferrari punti principalmente su Dino Beganovic, 21enne svedese della Ferrari Driver Academy che nel 2025 correrà in F2. Un po' lo stesso compito, dunque, affidato nel 2024 a Oliver Bearman...

