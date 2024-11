F1, Audi-Sauber ha scelto: ufficiale Gabriel Bortoleto dal 2025, lasciano Bottas e Zhou

La Sauber – e la casa madre Audi – ha scelto: il pilota da affiancare a Nico Hulkenberg per la stagione 2025 di Formula 1, sarà il giovane debuttante Gabriel Bortoleto. Brasiliano, classe 2004, Bortoleto è attualmente al comando della classifica di Formula 2, un campionato che potrebbe vincere al debutto così come al debutto aveva già vinto lo scorso anno in Formula. Un pilota talentuoso e molto solido, scoperto da Fernando Alonso – che l’ha inserito nella formazione di giovani rappresentati dalla sua società A14 Management – e poi entrato alla fine della scorsa stagione nel programma Academy della McLaren.

ACCORDO CON MCLAREN Proprio la scuderia di Woking ha lasciato libero il pilota di San Paolo del Brasile, non opponendo un veto alla possibilità che si accaparrasse l’ultimo sedile formalmente ancora disponibile sulla griglia del mondiale F1 2025. Bortoleto sarà dunque pilota del team Stake F1 Kick Sauber in una stagione di transizione in vista dell’arrivo ufficiale di Audi – sia sul piano di denominazione sia su quello della power unit – dal 2026. Quello del 20enne sudamericano non è infatti un ingaggio a tempo determinato e, anzi, la casa degli Anelli e Mattia Binotto (che è il responsabile del progetto F1) puntano di costruire attorno a lui le fondamenta del team negli anni a venire.

PARLA BORTOLETO “Questo è uno dei progetti più entusiasmanti del motorsport – dice Bortoleto nel comunicato ufficiale del team – se non di tutto lo sport. Entrare a far parte di una squadra che unisce la ricca storia del motorsport di Sauber e Audi è un vero onore. Al di là del semplice ruolo interno, il mio obiettivo è quello di crescere con questo progetto ambizioso e di raggiungere l’apice del motorsport. Sono incredibilmente grato per l’opportunità offertami dal team e per la possibilità di lavorare al fianco di un pilota esperto come Nico. Entrambi i programmi hanno una comprovata esperienza nel coltivare giovani talenti e sono sicuro che insieme scriveremo la nostra storia di successo”.

BINOTTO SODDISFATTO L’arrivo di Bortoleto significa anche l’addio sia a Valtteri Bottas sia a Zhou Guanyu, entrambi destinati a restare senza un sedile in F1 nella prossima stagione. “Gabriel ha già dimostrato – ha aggiunto Mattia Binotto – nelle categorie giovanili di avere le carte in regola per diventare un pilota vincente. Siamo molto contenti che diventi un membro del team Sauber e Audi. Insieme a Gabriel, siamo in viaggio verso il successo e ci evolveremo in una forza unitaria per dare forma a una nuova era per Audi nel motorsport. Nico e Gabriel rappresentano la combinazione ideale di esperienza e gioventù, che ci posiziona fortemente per il futuro”.

