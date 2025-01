La prima Ferrari di Lewis Hamilton ha un nome: SF-25

La prima Ferrari dell’era di Lewis Hamilton non ha ancora un volto. Ma ha quantomeno un nome: in perfetta continuità con il processo di crescita che la scuderia di Maranello ha affrontato negli ultimi due campionati, la nuova monoposto, che sarà presentata il prossimo 19 febbraio, si chiamerà SF-25. Una sigla non certo nuova per il team italiano, che aveva appunto già chiamato in modo simile le due monoposto precedenti: quella del 2023 si chiamava infatti SF-23, mentre quella dello scorso campionato era SF-24.

Perché la nuova Ferrari F1 2025 si chiamerà SF-25?

La sigla -qui tutti i nomi delle monoposto di Formula 1 della scuderia di Maranello- si compone di due lettere, la S e la F che stanno per Scuderia Ferrari, e due cifre, che stanno a indicare l’anno di riferimento (in questo caso evidentemente il 2025). La macchina, conosciuta fino a poche ore fa con il codice di progetto 677, è attesissima proprio perché sarà la prima portata in gara da Lewis Hamilton con la promessa di completare la rincorsa ai vertici della F1 già messa in atto nel corso del 2024, quando il Cavallino si è giocato fino all’ultimo GP il titolo Costruttori contro la McLaren.

Incidente per Hamilton con la SF-23 a Barcellona

Intanto, secondo quanto riportato da Motorsport.com, nella giornata di mercoledì Sir Lewis ha chiuso in anticipo i test TPC (effettuati da regolamento con macchina vecchie di almeno due anni) a Barcellona, impattando con la SF-23 sulle barriere dopo aver perso il controllo ad alta velocità nel terzo settore. Un incidente che ha dunque impedito anche a Charles Leclerc di salire in macchina nel corso della sessione pomeridiana, complicando il lavoro dei meccanici. La Ferrari, secondo quanto riportato dal sito inglese The Race, ha comunque derubricato la vicenda come un passaggio normale e quasi inevitabile nel processo di apprendimento delle caratteristiche delle monoposto del Cavallino da parte del campione inglese.

Presentazione Hamilton-Ferrari: tutte le date da tenere d'occhio

Hamilton tornerà comunque in pista nel corso della prossima settimana, sempre a Barcellona ma al volante di una Ferrari SF-24 modificata per simulare i dati di carico aerodinamico dei nuovi regolamenti: Sir Lewis sarà infatti in macchina per aiutare la Pirelli nello sviluppo delle gomme per la stagione di Formula 1 del 2026. Le prossime date da segnare in rosso sul calendario sono invece quelle del 18 e del 19 febbraio: nel primo caso conosceremo la nuova livrea 2025 della scuderia di Maranello in occasione dellaserata-evento alla O2 Arena di Londramentre, nel secondo caso, ci sarà la presentazione vera e propria della SF-25. La prima Ferrari della coppia composta da Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Pubblicato da Alessio Ricci, 30/01/2025