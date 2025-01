Angela Cullen in Ferrari con Lewis Hamilton? C'è un video ufficiale che lo conferma...

Per una volta le indiscrezioni incontrollate di radio paddock ci hanno visto giusto. Il nuovo pilota della Ferrari, Lewis Hamilton, e la sua storica preparatrice atletica, Angela Cullen, si ritroveranno insieme all’interno del box della scuderia di Maranello. Anzi, si sono tecnicamente già ritrovati: la cinquantenne neozelandese era infatti presente nel garage di Fiorano la scorsa settimana, quando il sette volte campione del mondo F1 haesorditoalvolante della Rossa.

Angela Cullen con Lewis Hamilton nel test di Fiorano

Non una presenza casuale né da semplice invitata – come, ad esempio, è successo ai genitori di Hamilton che non si sono persi uno dei momenti più speciali della carriera del figlio – visto che Cullen era invece in divisa Ferrari, proprio in qualità di collaboratrice del fenomeno inglese. E pure se manca l’ufficialità da parte della squadra, non ci sono dubbi sul fatto che uno dei sodalizi professionali più di successo degli ultimi anni si sia ricomposto all’ombra del Cavallino: Cullen compare, seppur sullo sfondo, mai in primo piano e parzialmente coperta dalla schiena di un meccanico, in un video pubblicato dalla Ferrari sui social per documentare la giornata d’esordio di Hamilton sulla pista di Fiorano.

Da dove erano partite le voci di un possibile arrivo di Cullen in Ferrari

Il selfie ''incriminato'' con cui Angela Cullen saluta via social l'amico Lewis Hamilton | Foto: Instagram @cullen_angela

La notizia di un ritorno di fiamma tra i due, che hanno lavorato a strettissimo contatto in Mercedes tra il 2016 e il 2023 era già circolata nei primi giorni di gennaio, lanciata da alcuni tabloid inglesi che avevano interpretato come un segnale di riavvicinamento una foto postata da Cullen sul proprio account Instagram. La 50enne, che negli ultimi anni ha lavorato a stretto contatto con il pilota IndyCar neozelandese Marcus Armstrong,aveva infatti pubblicato una fotosulle piste da sci austriache davanti a un cartello rosso con il numero 44. Poi, però, a causa delle speculazioni dei media, aveva chiuso la propria pagina social. Salvo poi ricomparire, qualche giorno dopo, all’interno del box Ferrari in divisa rossa. Pronta per assistere Hamilton nell’avventura più importante di tutta la sua carriera…

Pubblicato da Alessio Ricci, 27/01/2025