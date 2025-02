Al via la grande stagione dei motori 2025: F1, MotoGP e tanto altro in diretta su Sky e NOW

Tutti i dettagli delle dirette dei mondiali di F1 e di MotoGP sui canali Sky Sport e Now per gli abbonati e in chiaro su TV8

La stagione 2025 del motorsport è ai nastri di partenza e promette spettacolo senza precedenti. A partire dal 1° marzo con la MotoGP in Thailandia e il 16 marzo con la Formula 1 in Australia, gli appassionati potranno seguire ogni curva, ogni sorpasso e ogni emozione in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Formula 1: un’annata da record

La Formula 1 celebra il suo 75° anniversario con una stagione che si preannuncia esplosiva. Il mondiale 2025 conta24 Gran Premiin diretta esclusiva su Sky e NOW, con il gran finale ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Su TV8, invece, saranno trasmessi in chiaro i GP italiani di Imola e Monza, oltre a sei Sprint Race e relative qualifiche oltre ovviamente alle differite di tutte le gare.

Non solo azione in pista, ma anche un’evoluzione tecnologica senza precedenti: il Remote Garage di Sky Sport F1 diventa 2.0, offrendo un’analisi approfondita grazie all’intelligenza artificiale. Tornano anche le voci di Carlo Vanzini, Marc Genè, Ivan Capelli, Roberto Chinchero, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio dai box che guideranno la telecronaca, mentre gli approfondimenti precedenti e successivi alle sessioni in diretta saranno per il secondo anno consecutivo affidati a Davide Camicioli e Vicky Piria. Non mancheranno poi le rubriche comeRace Anatomy F1eThe Rookies, una novità dedicata ai nuovi talenti della categoria regina del motorsport.

MotoGP: tutto in diretta, senza segreti

La MotoGP riparte da Buriram con un format invariato: Sprint Race al sabato, gara alla domenica. Anche qui, Sky garantisce una copertura totale con tutte le22 tappe in diretta esclusiva. TV8 trasmetterà sei GP live e tutte le Sprint Race, mentre il resto del campionato sarà disponibile in differita.

Guido Meda e Mauro Sanchini festeggiano la loro decima stagione al commento con nuove analisi grazie alloSkySportTeche all’ineditoSankioTech, approfondimento tecnico sulle dinamiche della MotoGP. Confermata al fianco della storica coppia in cabina di commento, Vera Spadini con la sua squadra di esperti che garantiranno un racconto coinvolgente e dettagliato.

Calendario ricco di appuntamenti

42 weekend di gara, oltre 1.000 ore di trasmissioni live e più di 200 gare in programma per Sky, che mantiene un ruolo da leader nella trasmissione degli eventi motorsport in Italia. Oltre ai campionati di Formula 1 e MotoGP, la programmazione abbraccia numerose competizioni di prestigio, tra cui:

Superbike, con la stagione che ha preso il via già questo fine settimana a Phillip Island;

Formula 2 e Formula 3, che accompagneranno i weekend della F1;

Porsche Mobil 1 SuperCup, con il via a Imola;

Moto2, Moto3 e MotoE, a completare il mondo del Motomondiale;

World Rally Championship e European Rally Championship;

GT World Challenge, F1 Academy e CIV.

Sky trasmetterà inoltre anche la IndyCar Series fino al 2027, con la storica 500 Miglia di Indianapolis in primo piano. A questo si aggiungono le categorie seguite dai canali Eurosport del gruppo Warner Bros Discovery, inseriti nel pacchetto Sport di Sky: gli abbonati potranno quindi seguire anche il Mondiale Wec con la mitica 24 Ore di Le Mans in diretta integrale, ma anche la Formula E, il TCR World Tour e il mondiale Motocross.

Ascolti in crescita

Il motorsport continua a crescere in popolarità: gli ascolti della Formula 1 su Sky sono aumentati del 10% rispetto alla stagione precedente, mentre la MotoGP ha registrato un incremento del 12%. Numeri che confermano la passione degli italiani per le corse e il successo della copertura Sky.

Tutti gli eventi saranno visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di accedere a contenuti extra tramite Sky Q e Sky Glass. Per una stagione 2025 che si preannuncia spettacolare

