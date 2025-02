Test F1 Bahrain 2025: orari, dirette TV, turni di guida e cosa aspettarsi dalle prove a Sakhir

La F1 va in pista in Bahrain per gli unici tre giorni di test. Con Hamilton in Ferrari e non solo: tutto quello che c'è da sapere

La stagione 2025 di Formula 1 è alle porte, e l'attesa è alle stelle per i test precampionato che si tengono sul circuito di Sakhir, in Bahrain, dal 26 al 28 febbraio. Tre giorni che promettono di essere fondamentali per team e piloti per mettere a punto le nuove monoposto, preparare l'inizio del campionato e valutare le prestazioni delle auto in vista del primo gran premio, che si terrà in Australia nel weekend del 16 marzo.

Programma dei test 2025 in Bahrain

Ogni giornata di test sarà suddivisa in due sessioni:

Sessione mattutina: dalle 08:00 alle 12:00 (ora italiana)

Pausa pranzo: dalle 12:00 alle 13:00

Sessione pomeridiana: dalle 13:00 alle 17:00 (ora italiana)

Questo orario sarà mantenuto per tutti e tre i giorni di prove sul circuito di Sakhir.

Dove seguire i test F1 in diretta tv

Gli appassionati potranno seguire la copertura integrale dei test in diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207) e in streaming su Now. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Attenzione soprattutto alla giornata di venerdì, quando le prove saranno trasmesse gratuitamente per tutti anche sui canali social della pay-tv.

Piloti da tenere d'occhio

Uno dei principali punti di interesse sarà il debutto di Lewis Hamilton al volante della Ferrari, dopo il suo trasferimento dalla Mercedes. Il sette volte campione del mondo testerà la nuova monoposto del Cavallino Rampante, confrontando le sue prestazioni con quelle del compagno di squadra Charles Leclerc.

Max Verstappen, campione in carica, sarà in pista con la nuova Red Bull, mentre il giovane talento italiano Andrea Kimi Antonelli farà il suo esordio con la Mercedes.

Anche Fernando Alonso, al volante dell'AMR25 di Aston Martin, attirerà l'attenzione, soprattutto dopo le prime impressioni positive sul nuovo design della macchina. L'auto da battere, però, sarà probabilmente la McLaren MCL39, che detiene il titolo Costruttori al termine della bella lotta contro la Ferrari nel mondiale F1 2024.

F1, cosa aspettarsi dai test in Bahrain?

I test pre-stagionali rappresentano l'unica occasione per le squadre di provare le nuove macchine in condizioni reali prima dell'inizio del campionato. Oltre a valutare le performance, i team si concentreranno sull'affidabilità e sulla raccolta di dati cruciali per lo sviluppo delle monoposto.

Attenzione invece alle possibile trappole legate alle classifiche e ai tempi sul giro: non è raro che le squadre non mostrino tutto il loro potenziale, adottando strategie conservative per non svelare troppo alla concorrenza. Più affidabili, quantomeno in termini di consumo delle gomme e costanza dei tempi, le simulazioni di passo gara che, di solito, si tengono al pomeriggio.

Turni di guida dei piloti

Di seguito la tabella con tutti i turni dei piloti nei tre giorni di prove sul circuito di Sakhir:

Team Day-1 (26/02/2025) Day-2 (27/02/2025) Day-3 (28/02/2025) McLaren F1 Team Piastri (m) / Norris (p) Piastri (m) / Norris (m) Norris (m) / Piastri (p) Scuderia Ferrari Hamilton (m) / Leclerc (p) Da definire Da definire Red Bull Racing Lawson (m) / Verstappen (p) Lawson Verstappen Mercedes AMG F1 Antonelli (m) / Russell (p) Russell (m) / Antonelli (p) Antonelli (m) / Russell (p) Aston Martin F1 Alonso (m) / Stroll (p) Alonso (m) / Stroll (p) Stroll (m) / Alonso (p) Alpine F1 Team Doohan (m) / Gasly (p) Gasly (m) / Doohan (p) Doohan (m) / Gasly (p) Haas F1 Team Bearman (m) / Ocon (p) Ocon (m) / Bearman (p) Bearman (m) / Ocon (p) Racing Bulls F1 Tsunoda (m) / Hadjar (p) Tsunoda (m) / Hadjar (p) Hadjar (m) / Tsunoda (p) Williams Racing Albon (m) / Sainz (p) Sainz Albon F1 Team Sauber Hulkenberg (m) / Bortoleto (p) Hulkenberg (m) / Bortoleto (p) Bortoleto (m) / Hulkenberg (p)

(m) = mattino, (p) = pomeriggio

Prepariamoci a tre giorni intensi di test F1 in Bahrain, che daranno il via a una stagione 2025 di grande azione in pista, che si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Pubblicato da Alessio Ricci, 26/02/2025