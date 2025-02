Mercedes F1 presenta la W16: Inizia la nuova era (senza Hamilton) con Russell e Antonelli

Il 2025 segna l’inizio di una nuova era per la Mercedes F1. Dopo un 2024 ricco di sfide, il team guidato da Toto Wolff si presenta ai blocchi di partenza con ambizioni rinnovate, una line-up inedita e una W16 pronta a dare battaglia.

Una nuova coppia per il dopo Hamilton: George Russell e Kimi Antonelli

La novità principale sta ovviamente nella coppia di piloti, che segna un punto di svolta epocale per la scuderia anglo-tedesca dopo l'addio di Lewis Hamilton, passato alla Ferrari dopo 12 anni (e 14 titoli mondiali, tra Piloti e Costruttori) con la squadra. La Mercedes ha scelto di puntare su una line-up giovane e talentuosa composta da George Russell e dal debuttante Andrea Kimi Antonelli.

F1 2025: George Russell e Andrea Kimi Antonelli | Foto: Mercedes AMG F1

Mercedes F1, parlano i piloti Antonelli e Russell

Russell, al suo quarto anno con il team di Brackley, è pronto a raccogliere il testimone di leader: “Lo scorso anno è stato il mio migliore in F1, ma voglio continuare a migliorare. La motivazione è altissima e in fabbrica c’è un’energia incredibile”.

Antonelli, 18 anni, è il nuovo volto della squadra. Cresciuto nel vivaio Mercedes, il giovane italiano arriva in Formula 1 con un palmarès invidiabile: titoli in F4, Formula Regional e vittorie in F2 nel 2024. “Debuttare in F1 - afferma Kimi - è un sogno che si avvera. Ho lavorato duramente durante l’inverno e non vedo l’ora di iniziare. George è un compagno fortissimo e credo che insieme possiamo fare grandi cose”.

A supporto del duo titolare, Mercedes potrà contare su un’esperienza di peso: Valtteri Bottas torna nel team come terzo pilota, mentre Frederik Vesti continuerà nel ruolo di riserva a nel ruolo di pilota di riserva.

Mercedes W16: evoluzione della specie

Al netto dei piloti, c'è poi la nuova macchina che scenderà in pista nei test in Bahrain (e, poi, nel corso della stagione 2025 di Formula 1) con il chiaro obiettivo di tornare competitiva e lottare con costanza per la vittoria. La scuderia di Brackley ha lavorato sodo durante l’inverno per colmare il gap dalla concorrenza, ma le prime risposte arriveranno soltanto a partire dal prossimo Gran Premio d’Australia, primo vero banco di prova per capire il potenziale della nuova monoposto.

F1 2025: la nuova Mercedes W16 | Foto: Mercedes AMG F1

Le novità della Mercedes F1 2025

Il 2025 è il quarto (e ultimo) anno dell'attuale regolamento tecnico e il team ha lavorato per risolvere le criticità mostrate della precedente W15. “Abbiamo concentrato i nostri sforzi sulla stabilità nelle curve lente e sulla gestione della temperatura degli pneumatici”, spiega il direttore tecnico James Allison.

Tra le principali novità della W16 troviamo:

Nuove superfici aerodinamiche per massimizzare il carico.

Un’inedita sospensione anteriore per migliorare la reattività.

Modifiche alla distribuzione dei pesi per una maggiore costanza di rendimento.

Mercedes pronta alla sfida: cosa aspettarsi dalla stagione 2025?

La competizione sarà serrata, con Red Bull, Ferrari e McLaren pronte a contendersi la vetta. Tuttavia, Mercedes è determinata a tornare in lotta per il titolo. “Sarà una stagione combattutissima - conclude il team principal Toto Wolff - e anche più dell'anno scorso in cui abbiamo visto quanto fosse serrata la lotta. Non si poteva dire da una gara all'altra chi sarebbe stato in testa, e mi aspetto che quest'anno sia ancora più difficile. Dovremo dare il meglio di noi stessi se vogliamo competere per il campionato in questa stagione”.

La nuova era della Mercedes F1 è iniziata. Riusciranno Russell e Antonelli a riportare le Frecce d’Argento al vertice? Il verdetto, come sempre, lo darà la pista.

Pubblicato da Alessio Ricci, 24/02/2025