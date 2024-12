Valtteri Bottas torna a... casa: ufficiale la firma con la Mercedes come terzo pilota

Dopo 12 anni in F1, 10 vittorie, 20 pole e 5 titoli Costruttori F1, Bottas resta nel paddock da riserva di Russell e Antonelli in Mercedes

Non sarà la stessa cosa che guidare (quasi) tutte le domeniche una macchina da GP, ma quantomeno Valtteri Bottas potrà restare agganciato al treno della Formula 1. Dopo aver concluso, al termine di un percorso di tre anni con poche soddisfazioni, il proprio rapporto con la Sauber – che dal 2026 diventerà Audi e che per la prossima stagione ha annunciato l’ingaggio del giovane campione F2,Gabriel Bortoletoinsieme all’espertoNico Hulkenberg– il 35enne pilota finlandese tornerà in Mercedes, ma come riserva.

RITORNA VALTTERI Con la scuderia di Brackley, Bottas ha costruito la parte più vittoriosa della propria carriera, portando a casa 10 vittorie, 20 pole position e 18 giri veloci (in totale sono 19, perché uno l’ha ottenuto con la Williams), oltre ovviamente a cinque titoli Costruttori da compagno di squadra diLewis Hamilton. Per Valtteri sarà dunque una sorta di “ritorno a casa”, considerando anche che per una parte della carriera è stato anche seguito a livello manageriale dal boss della Mercedes, Toto Wolff.

PARLA BOTTAS “Sono felice – ha detto Bottas nel comunicato ufficiale Mercedes – di poter finalmente rispondere alla domanda che mi sono posto nell’ultimo mese. Il mio ritorno nella famiglia Mercedes come terzo pilota per il 2025 è il mio prossimo passo e non potrei essere più contento. Voglio ringraziare Toto, il team di Brackley e tutti i dipendenti Mercedes per avermi riaccolto a braccia aperte. Nonostante le sfide degli ultimi anni, so di avere ancora molto da dare alla F1”.

VEDI ANCHE

“Fin da quando ero un bambino di cinque anni cresciuto in Finlandia – conclude Valtteri, che sarà dunque la riserva del suo successore George Russell e del giovanedebuttante italianoAndrea Kimi Antonelli – il mio obiettivo è stato quello di raggiungere il successo nel massimo livello del motorsport. Ho avuto la fortuna di vivere molti momenti incredibili nei 12 anni in cui ho corso in F1. Tornando nel luogo in cui sono stati vissuti tanti di quei momenti, non vedo l'ora di utilizzare tutte le conoscenze che ho acquisito per aiutare la squadra a ottenere risultati e a progredire verso il nostro obiettivo di lottare per il campionato del mondo”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 19/12/2024