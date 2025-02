La Red Bull presenta la RB21, la nuova auto F1 per rilanciare le ambizioni di Max Verstappen

La Red Bull Racing ha finalmente svelato al mondo la RB21, la monoposto che segnerà l'ingresso della scuderia di Milton Keyens nella stagione 2025 di Formula 1 e che sarà guidata in pista dal campione del mondo in carica Max Verstappen e dal suo nuovo compagno di squadra Liam Lawson.

Red Bull RB21, la prima senza Adrian Newey

L'auto di quest'anno rappresenta un'evoluzione della tecnologia che ha permesso alla Red Bull di dominare le ultime stagioni, ma segna anche un punto di rottura evidente con il passato: la RB21 è infatti la prima monoposto non firmata dal genio-progettista Adrian Newey, che nelle prossime settimane terminerà il periodo di gardening leave e si unirà definitivamente all'Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll.

F1 2025: la Red Bull RB21 in pista | Foto: Red Bull Content Pool

Ciononostante, le aspettative per la RB21 restano alte, visto che si tratta di una diretta discendente della RB18 del 2022, della RB19 che ha annientanto la concorrenza nel 2023 (con 21 vittorie in 22 GP in calendario) e della RB20 del 2024 e cioè la macchina che, pur faticando nella seconda parte della stagione, ha permesso a Max Verstappen di vincere il suo quarto titolo consecutivo di campione del mondo Piloti.

Il commento di Max Verstappen e Liam Lawson

La RB21 ha fatto il suo debutto già oggi sul circuito del Bahrain sfruttando uno dei due filming day esplicitamente ammessi dal regolamento. Al volante, nei 200 km permessi dalla Fia, si sono alternati i due piloti Max Verstappen e Liam Lawson.

“È bello tornare in pista in Bahrain per questo filming day - ha detto Max Verstappen - prima di passare ai test. È stato bello guidare per la prima volta la RB21. Ho fatto qualche giro, ma oggi si trattava più che altro di prendere confidenza con la macchina prima di poter imparare di più nei prossimi giorni. Sappiamo quali erano i limiti dell'auto dello scorso anno, quindi sarà importante valutare il ritmo nei prossimi giorni e vedere se saremo migliorati. Non manca molto alla prima gara, quindi nel corso dei test speriamo di fare molti chilometri e molte prove per capire dove potremo guadagnare tempo. Al momento non ho obiettivi per la stagione, perché non sappiamo quanto saremo competitivi. Ma non vedo l'ora di tornare a correre e soprattutto di guidare a Spa e Zandvoort, che sono le mie piste preferite in calendario”.

F1 2025: Max Verstappen e Liam Lawson | Foto: Red Bull Content Pool

“Le prime impressioni sono positive - ha aggiunto Liam Lawson - ed è sempre emozionante salire in macchina per la prima volta. Per quanto mi riguarda, non ho mai iniziato una stagione completa in F1, quindi i preparativi e le giornate come questo filming day mi fanno bene. Stiamo anche imparando a conoscere una nuova macchina e finora la RB21 ha dato buone sensazioni. I prossimi giorni di prove saranno utili. La cosa che più mi preme è andare a correre, fare un intero precampionato con la squadra e imparare lungo il percorso. Questo non è un team nuovo nuova per me visto che conoscevo già molte persone e sono entusiasta di lavorare con un gruppo così talentuoso. Il mio obiettivo è semplicemente quello di essere veloce e di farmi trovare pronto quando la squadra avrà bisogno di me. L'obiettivo è quello di riconquistare il titolo Costruttori quest'anno e, se riusciremo a farlo, significa che avrò fatto la mia parte”.

Red Bull 2025 F1: la scheda tecnica

Ecco la scheda tecnica della nuova Red Bull RB21 di Max Verstappen e Liam Lawson:

Nome: Oracle Red Bull Racing RB21

Power Unit: Honda RBPTH003

Trasmissione: Red Bull Technology a otto rapporti, montato longitudinalmente con cambio e frizione idraulici

Carburante: Esso Synergy

Lubrificanti: Mobil 1

Freni: dischi e pastiglie in carbonio composito

Pinze freno: Brembo

Cerchi: Ruote da 18 pollici, fornitura standard BBS

Prossimi appuntamenti: da domani i test F1 in Bahrain

La Red Bull tornerà in pista nelle giornate di mercoledì 26, giovedì 27 e venerdì 28 per i tre giorni di test collettivi di Sakhir che ci mostreranno anche i primi confronti effettivi tra i team.

Pubblicato da Alessio Ricci, 25/02/2025