Adrian Newey ha scelto l'Aston Martin: per lui 35 milioni all'anno e le azioni del team F1

Il progettista dei record ha ceduto alla corte di Lawrence Stroll: contratto faraonico e quote della scuderia per unirsi al team dal marzo 2025

Adrian Newey ha scelto la sua nuova casa: dopo settimane di voci e indiscrezioni, conferme e smentite, il più vincente progettista della storia della Formula 1 ha deciso di legarsi all’Aston Martin. Non è nota la durata del contratto del 65enne inglese, che però secondo quanto riportato dalla BBC nei giorni scorsi avrebbe firmato per cinque anni percependo 30 milioni di sterline (più di 35 milioni di euro) a stagione. Motivi piuttosto convincenti per accettare la nuova sfida dopo la rottura delle trattative con la Ferrari, a cui il tecnico inglese era sembrato molto vicino la scorsa primavera.

IL RUOLO Newey sarà Managing Technical Partner del team guidato da Lawrence Stroll e sarà operativo nella nuova fabbrica di Silverstone a partire da marzo 2025, una volta trascorso il periodo di gardening leave previsto dopo l’addio alla Red Bull. Per il genio dell’aerodinamica, che in carriera ha vinto 13 titoli piloti e 12 costruttori, è stata prevista anche la cessione di quote della scuderia. Lavorerà a stretto contatto con tanti ingegneri di talento – ultimo arrivato è l’ex direttore tecnico della Ferrari, Enrico Cardile – in quello che si può a tutti gli effetti considerare un vero dream team di progettisti.

PARLA NEWEY “Sono entusiasta – dice Newey – di entrare a far parte dell'Aston Martin. Sono stato enormemente ispirato e colpito dalla passione che Lawrence Stroll mette in tutto ciò in cui è coinvolto. È determinato a creare una squadra di livello mondiale, è l'unico proprietario di una squadra che si impegna attivamente in questo sport. Il suo impegno è dimostrato dallo sviluppo della nuova sede e della nuova galleria del vento di Silverstone, che non solo sono all'avanguardia, ma hanno anche un layout che crea un ambiente ideale per lavorare. Insieme a grandi partner come Honda e Aramco, Aston Martin ha tutte le infrastrutture chiave necessarie per diventare una squadra vincente. E non vedo l'ora di contribuire al raggiungimento di questo obiettivo”.

Pubblicato da Alessio Ricci, 11/09/2024