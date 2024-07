Red Bull RB17, la Hypercar di Adrian Newey svelata a Goodwood

Al festival di Goodwood cadono i veli dalla Red Bull RB17, la hypercar disegnata da Adrian Newey: uno dei più famosi, quotati e persino discussi progettisti di monoposto di Formula 1. Per la sua creatura, Newey indica “tempi sul giro da F1”, frutto di una costruzione leggera, un'aerodinamica raffinatissima e di un propulsore ibrido che produce circa 1.200 CV.

La prima Hypercar RedBull si chiamerà RB17

Scendendo nei particolari, il motore è un V10 aspirato con una cilindrata di 4,5 litri. Raggiunge i 15.000 giri: un regime doppio rispetto a quello delle auto sportive normali. Da sola questa unità eroga circa 1.000 CV senza bisogno di ricorrere a carburanti da corsa: ci arriva con la normale benzina premium a 98 ottani che trovi in qualsiasi distributore. E poi, naturalmente, c'è il contributo della parte elettrica.

Tutta di carbonio, compresa la scatola del cambio, la RB17 ha una monoscocca a due posti a cui sono imbullonati il motore, il cambio e le sospensioni push-rod con controllo attivo dell'altezza di marcia. La curiosità è che ha sole 6 marce e tutte in avanti, visto che la retro è gestita attraverso il solo motore elettrico. Immancabile il differenziale attivo a bloccaggio idraulico, per ottimizzare la trazione secondo le varie fasi della guida. Persino le ruote sono in fibra di carbonio: da 18 pollici e calzate da Michelin slick fornite di serie, con ruote da 20 pollici e pneumatici scolpiti offerti in opzione. I freni? Anche loro sono in carbonio, con ABS e tecnologia Brake-by-Wire al posteriore.

Red Bull RB17, vista laterale

Grazie a una costruzione leggerissima, la RB17 pesa meno di 900 kg, ossia appena un quintale in più di una F1. Il che, combinato con la potenza del powertrain, dà un rapporto peso/potenza di ben 1.333 CV per tonnellata, che bastano per far scomparire dalla vergogna un mostro qual è la Bugatti Chiron Super Sport coi suoi miseri 812 CV per tonnellata. Vestita da una carrozzeria dotata di aerodinamica attiva, con effetto suolo regolato da elementi mobili sia anteriori sia posteriori, la hypercar di Adrian Newey genera fino a 1.700 kg di downforce, ossia quasi il doppio del peso dell'auto stessa. E con la configurazione aerodinamica più favorevole si stima che possa raggiungere i 350 km/h.

Prodotta in serie limitata ad appena 50 unità, e completamente personalizzabile dall'acquirente, RB17 è stata progettata rispettando le norme di sicurezza della classe Hypercar di Le Mans. Red Bull afferma poi che l'auto è abbastanza robusta da sopravvivere a una gara di 24 ore. Che sia destinata anche a competere nel WEC contro la Ferrari? Per ora non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito, ma si sa che Red Bull sta preparando programmi di formazione su misura per i suoi piloti, nonché eventi speciali in pista per i proprietari e l'ingresso nella ''famiglia Red Bull'' con incontri mondani e opportunità uniche di mescolarsi con il team Red Bull Racing. Non alla portata di tutti, questo no, visto che il prezzo della RB17 si aggira sui 5,5 milioni di euro (IVA esclusa).

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/07/2024