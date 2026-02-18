Rivoluzione F1, equilibrio MotoGP: la stagione 2026 in diretta su Sky e NOW

- 17/02/26 - Rins in crisi di risultati con Yamaha: "La moto è una creazione di Quartararo"
Con l’inizio della stagione 2026 ormai imminente, per gli appassionati di motorsport continua a essere Sky il punto di riferimento per seguire integralmente le dirette dei nuovi campionati. Un discorso valido ovviamente e soprattutto per la Formula 1, che scatterà l’8 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne.
Il 2026 segna l’ingresso della F1 nel più profondo cambiamento regolamentare della sua storia recente, con nuove power unit, aerodinamica rivista e soluzioni tecniche inedite anche per quanto riguarda le gomme e le benzine (obbligatoriamente ''ecologiche'' e quindi bio o e-fuel). Un contesto che rende particolarmente rilevante la fase di preparazione invernale e i test pre-stagionali in Bahrain, già trasmessi con aggiornamenti quotidiani e approfondimenti tecnici.
La copertura della stagione su Sky Sport F1 comprenderà tutte le 24 gare del calendario, incluse le sei Sprint, con una selezione di appuntamenti trasmessi anche in chiaro su TV8, tra cui figurerà sicuramente anche il GP d'Italia in programma a Monza nel weekend del 6 settembre. Accanto alle dirette, non manca poi lo spazio per le rubriche di analisi e commento tecnico per interpretare l’evoluzione delle monoposto durante l’anno.
Il team editoriale F1 prosegue nel segno della continuità
Il racconto della Formula 1 resta affidato a una squadra consolidata, con Carlo Vanzini alla telecronaca, affiancato da Marc Genè, Ivan Capelli e Roberto Chinchero.
L’analisi tecnica in pista e al simulatore sarà curata da Matteo Bobbi e Vicky Piria, con aggiornamenti costanti dal paddock grazie a Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, che alterneranno la propria presenza tra circuiti e studio. Confermata anche per il 2026 la rubrica Race Anatomy F1, punto di riferimento per l’analisi post-gara.
MotoGP 2026: stagione lunga e equilibrio tecnico
Non soltnato passione a quattro ruote, perché Sky ha rinnovato con la MotoGP per la trasmissione esclusiva del Motomondiale. Il campionato prenderà il via il 1° marzo in Thailandia e si svilupperà su 22 Gran Premi, mantenendo il format con le Sprint Race al sabato. Il campionato resta caratterizzato da un equilibrio tecnico sempre più marcato, con Marc Marquez ancora riferimento ma con una concorrenza più ampia rispetto alle ultime stagioni.
La copertura delle gare sarà affidata alla coppia storica Guido Meda e Mauro Sanchini, con approfondimenti pre e post gara e un’attenzione particolare agli sviluppi tecnici di MotoGP, Moto2 e Moto3.
Non solo F1 e MotoGP
Accanto a Formula 1 e MotoGP, Sky Sport continuerà a seguire anche Superbike, WEC, rally WRC e IndyCar, per uno sguardo a 360 gradi sulle principali categorie del motorsport.
Per gli appassionati di F1 e MotoGP, il 2026 si preannuncia quindi come una stagione lunga, tecnica e densa di contenuti, con particolare attenzione alla lettura delle nuove regole e alle prestazioni reali emerse pista dopo pista.