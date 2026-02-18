Test F1 Bahrain-2 2026, day-2: Russell batte Piastri, giornata interlocutoria per la Ferrari

È George Russell a chiudere davanti a tutti la prima giornata della seconda sessione di test invernali della Formula 1 in Bahrain. Il pilota della Mercedes ha sfruttato le condizioni migliori della pista nell’ultima ora di attività per siglare il miglior riferimento assoluto dei test 2026, fermando il cronometro sull’1:33.459 con gomme Pirelli C3 nuove.

Un tempo che consente a Russell di migliorare di appena 10 millesimi il precedente riferimento staccato nel pomeriggio da Oscar Piastri, anche lui su mescola C3. Il pilota della McLaren ha poi provato le più morbide C4 senza però riuscire a fare un ulteriore passo avanti sul giro secco.

Ferrari: Leclerc veloce al mattino, Hamilton rallentato nel pomeriggio

Scivola così in terza posizione Charles Leclerc, autore del miglior tempo nella sessione mattutina prima di completare 70 giri e lasciare il volante della Ferrari SF-26 al compagno di squadra Lewis Hamilton.

Il pomeriggio del sette volte campione del mondo è stato però condizionato da un problema tecnico che lo ha costretto a oltre un’ora di stop ai box, riducendo sensibilmente il programma di lavoro. Hamilton ha chiuso settimo, senza mai cercare il giro veloce, alle spalle anche di Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar, con appena 44 tornate completate.

Red Bull in crescita, ma Aston Martin ancora in difficoltà

Dopo alcune noie di tipo idraulico nella sessione mattutina, la Red Bull è riuscita nel pomeriggio a completare 66 giri complessivi con Hadjar aspettando la giornata interamente dedicata a Max Verstappen, atteso in pista giovedì 19 febbraio.

Continuano invece le difficoltà per l'Aston Martin: Lance Stroll è stato protagonista dell’unica bandiera rossa del pomeriggio dopo un’uscita in ghiaia in curva-11, in un episodio che lascia pensare più a un problema tecnico in frenata che a un errore del pilota.

Cadillac a rilento, prime prove di partenza in griglia

Giornata complicata anche per il nuovo team Cadillac, con pochissimo chilometraggio accumulato: Sergio Perez si è fermato a 24 giri, mentre Valtteri Bottas non è andato oltre quota 35 nel turno pomeridiano.

Nel finale di giornata, spazio anche alla prima simulazione di procedura di partenza in griglia, con le monoposto impegnate nel caricamento del turbo per alcuni secondi in più prima dello spegnimento dei semafori: un test operativo importante in vista dell’esordio stagionale.

Test F1 Bahrain-2: la classifica del day-1

Di seguito la tabella con la classifica dei tempi, le gomme e i giri percorsi nelle prime otto ore di questa tornata di test precampionato., di scena sulla pista di Sakhir:

Pos Pilota Team Tempo Distacco Gomme Giri 1 George Russell Mercedes 1:33.459 – C3 76 2 Oscar Piastri McLaren 1:33.469 +0.010 C3 70 3 Charles Leclerc Ferrari 1:33.739 +0.280 P 70 4 Lando Norris McLaren 1:34.052 +0.593 P 54 5 Kimi Antonelli Mercedes 1:34.158 +0.699 C3 69 6 Isack Hadjar Red Bull 1:34.260 +0.801 C4 66 7 Lewis Hamilton Ferrari 1:34.299 +0.840 P 44 8 Carlos Sainz Williams 1:35.113 +1.654 C4 55 9 Franco Colapinto Alpine 1:35.254 +1.795 P 60 10 Gabriel Bortoleto Audi 1:35.263 +1.804 C3 71 11 Alex Albon Williams 1:35.690 +2.231 P 55 12 Liam Lawson Racing Bulls 1:35.753 +2.294 C3 61 13 Oliver Bearman Haas 1:35.778 +2.319 C3 42 14 Pierre Gasly Alpine 1:35.898 +2.439 C3 61 15 Lance Stroll Aston Martin 1:35.974 +2.515 C3 26 16 Esteban Ocon Haas 1:36.418 +2.959 C3 65 17 Fernando Alonso Aston Martin 1:36.536 +3.077 C3 28 18 Nico Hulkenberg Audi 1:36.741 +3.282 C2 49 19 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:36.769 +3.310 C3 75 20 Valtteri Bottas Cadillac 1:36.798 +3.339 C3 35 21 Sergio Perez Cadillac 1:38.191 +4.732 C2 24

Programma: si riparte giovedì 19 febbraio

La Formula 1 tornerà in pista già domani, giovedì 19 febbraio, per la seconda giornata di questa tornata di test, con il consueto programma da otto ore complessive: sessione mattutina dalle 8.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 13.00 alle 17.00 (orari italiani), separate dall’ora di pausa pranzo. Le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky per gli abbonati ma anche gratuitamente su YouTube.

