Test F1 Bahrain-2 2026, day-2: Russell batte Piastri, giornata interlocutoria per la Ferrari

È George Russell a chiudere davanti a tutti la prima giornata della seconda sessione di test invernali della Formula 1 in Bahrain. Il pilota della Mercedes ha sfruttato le condizioni migliori della pista nell’ultima ora di attività per siglare il miglior riferimento assoluto dei test 2026, fermando il cronometro sull’1:33.459 con gomme Pirelli C3 nuove.
Un tempo che consente a Russell di migliorare di appena 10 millesimi il precedente riferimento staccato nel pomeriggio da Oscar Piastri, anche lui su mescola C3. Il pilota della McLaren ha poi provato le più morbide C4 senza però riuscire a fare un ulteriore passo avanti sul giro secco.
Ferrari: Leclerc veloce al mattino, Hamilton rallentato nel pomeriggio
Scivola così in terza posizione Charles Leclerc, autore del miglior tempo nella sessione mattutina prima di completare 70 giri e lasciare il volante della Ferrari SF-26 al compagno di squadra Lewis Hamilton.
Another day of racking up the laps in Bahrain 👊 pic.twitter.com/nbbOa5xKsg— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 18, 2026
Il pomeriggio del sette volte campione del mondo è stato però condizionato da un problema tecnico che lo ha costretto a oltre un’ora di stop ai box, riducendo sensibilmente il programma di lavoro. Hamilton ha chiuso settimo, senza mai cercare il giro veloce, alle spalle anche di Lando Norris, Andrea Kimi Antonelli e Isack Hadjar, con appena 44 tornate completate.
Red Bull in crescita, ma Aston Martin ancora in difficoltà
Dopo alcune noie di tipo idraulico nella sessione mattutina, la Red Bull è riuscita nel pomeriggio a completare 66 giri complessivi con Hadjar aspettando la giornata interamente dedicata a Max Verstappen, atteso in pista giovedì 19 febbraio.
Here's a replay of Stroll's spin at Turn 11 🎥#F1#F1Testing (sound on 🔊) pic.twitter.com/JdCcDYD8GI— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
Continuano invece le difficoltà per l'Aston Martin: Lance Stroll è stato protagonista dell’unica bandiera rossa del pomeriggio dopo un’uscita in ghiaia in curva-11, in un episodio che lascia pensare più a un problema tecnico in frenata che a un errore del pilota.
Cadillac a rilento, prime prove di partenza in griglia
Giornata complicata anche per il nuovo team Cadillac, con pochissimo chilometraggio accumulato: Sergio Perez si è fermato a 24 giri, mentre Valtteri Bottas non è andato oltre quota 35 nel turno pomeridiano.
Lights out in Bahrain! ⚫️⚫️⚫️⚫️⚫️— Formula 1 (@F1) February 18, 2026
A practice start to close out the day 👊#F1#F1Testingpic.twitter.com/gzGwW05Al3
Nel finale di giornata, spazio anche alla prima simulazione di procedura di partenza in griglia, con le monoposto impegnate nel caricamento del turbo per alcuni secondi in più prima dello spegnimento dei semafori: un test operativo importante in vista dell’esordio stagionale.
Test F1 Bahrain-2: la classifica del day-1
Di seguito la tabella con la classifica dei tempi, le gomme e i giri percorsi nelle prime otto ore di questa tornata di test precampionato., di scena sulla pista di Sakhir:
|Pos
|Pilota
|Team
|Tempo
|Distacco
|Gomme
|Giri
|1
|George Russell
|Mercedes
|1:33.459
|–
|C3
|76
|2
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:33.469
|+0.010
|C3
|70
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1:33.739
|+0.280
|P
|70
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:34.052
|+0.593
|P
|54
|5
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1:34.158
|+0.699
|C3
|69
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull
|1:34.260
|+0.801
|C4
|66
|7
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1:34.299
|+0.840
|P
|44
|8
|Carlos Sainz
|Williams
|1:35.113
|+1.654
|C4
|55
|9
|Franco Colapinto
|Alpine
|1:35.254
|+1.795
|P
|60
|10
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1:35.263
|+1.804
|C3
|71
|11
|Alex Albon
|Williams
|1:35.690
|+2.231
|P
|55
|12
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1:35.753
|+2.294
|C3
|61
|13
|Oliver Bearman
|Haas
|1:35.778
|+2.319
|C3
|42
|14
|Pierre Gasly
|Alpine
|1:35.898
|+2.439
|C3
|61
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1:35.974
|+2.515
|C3
|26
|16
|Esteban Ocon
|Haas
|1:36.418
|+2.959
|C3
|65
|17
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1:36.536
|+3.077
|C3
|28
|18
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1:36.741
|+3.282
|C2
|49
|19
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1:36.769
|+3.310
|C3
|75
|20
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|1:36.798
|+3.339
|C3
|35
|21
|Sergio Perez
|Cadillac
|1:38.191
|+4.732
|C2
|24
Programma: si riparte giovedì 19 febbraio
La Formula 1 tornerà in pista già domani, giovedì 19 febbraio, per la seconda giornata di questa tornata di test, con il consueto programma da otto ore complessive: sessione mattutina dalle 8.00 alle 12.00 e pomeriggio dalle 13.00 alle 17.00 (orari italiani), separate dall’ora di pausa pranzo. Le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky per gli abbonati ma anche gratuitamente su YouTube.