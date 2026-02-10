La F1 torna in pista: programma, orari e turni di guida dei primi test in Bahrain

Archiviata la settimana di shakedown a Barcellona, la Formula 1 entra finalmente nel vivo della preparazione invernale con la prima delle due sessioni di test ufficiali in programma sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Una sede ormai tradizionale per il circus, che dal 2021 ospita senza interruzioni le prove pre-stagionali grazie a condizioni ambientali e tecniche particolarmente favorevoli.

Bahrain, la pista ideale per i test di Formula 1

Situato a pochi chilometri da Manama, il Bahrain International Circuit rappresenta infatti uno dei banchi di prova più completi per valutare le nuove monoposto: temperature generalmente miti, clima stabile e un tracciato capace di stressare ogni area chiave della macchina sono tra le caratteristiche che hanno reso la pista un appuntamento chiave della preparazione invernale, anche se il GP del Bahrain non aprirà la stagione ma tornerà in calendario come quarto round, il prossimo 12 aprile.

Il layout di Sakhir combina lunghi rettilinei, staccate violente e curve lente in uscita, fondamentali per analizzare trazione e gestione della potenza, a settori più scorrevoli che permettono di valutare il comportamento aerodinamico alle medie e alte velocità.

Un mix che consente ai team di raccogliere dati preziosi su assetti, raffreddamento, affidabilità e funzionamento delle nuove power unit 2026, ma anche l'interazione con le gomme - visto un asfalto particolarmente abrasivo - e il funzionamento complessivo della parte aerodinamica, sospensiva e telaistica. Nonostante la distanza dall’Europa e dalle fabbriche delle squadre, il Bahrain è dunque una scelta quasi obbligata per ottimizzare il lavoro in pista durante l’inverno, anche considerando il meteo decisamente più rigido dalle nostre parti.

Test F1 2026: un programma più ricco del solito

Il calendario dei test pre-stagionali 2026 è particolarmente articolato. Dopo i cinque giorni di shakedown a Barcellona - svolti a porte chiuse e con un massimo di tre giornate effettive per ciascun team - la sessione di Sakhir in programma dall’11 al 13 febbraio rappresenta solo il primo atto delle prove precampionato.

Le squadre torneranno infatti in pista sempre in Bahrain dal 18 al 20 febbraio per una seconda tornata di test da tre giorni, fondamentale per completare lo sviluppo delle monoposto prima del debutto stagionale fissato per il Gran Premio d’Australia, l’8 marzo a Melbourne.

Il format dei test F1: regole e orari

Il format dei test resta invariato rispetto alle ultime stagioni. Ogni team può schierare una sola macchina in pista per ogni giornata, con i due piloti titolari chiamati ad alternarsi al volante. Le scuderie possono decidere se affidare l’auto a un solo pilota per l’intera giornata oppure suddividere il lavoro tra mattina e pomeriggio.

Pur non essendoci obblighi regolamentari, l’obiettivo condiviso è garantire un chilometraggio il più possibile equilibrato a entrambi i piloti, così da costruire confidenza con le nuove monoposto e raccogliere feedback comparabili.

Le sessioni di pista si svolgono dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00 (orario italiano), con un’ora di pausa pranzo nella fase centrale della giornata. Non è prevista invece una diretta integrale dell'evento, almeno per quanto riguarda i primi tre giorni: la Formula 1 ha infatti deciso di trasmettere il segnale televisivo dal Bahrain alle emittenti che hanno acquistato i diritti del campionato - in Italia è Sky Sport F1, disponibile per gli abbonati al pacchetto sport di Sky e NOW - soltanto un'ora al giorno, l'ultima dalle 16.00 alle 17.00.

Programma e turni di guida a Sakhir

Nel corso dei test di Sakhir, i team comunicheranno progressivamente la suddivisione dei turni di guida tra i propri piloti. Le scelte strategiche su chi scenderà in pista e quando offriranno indicazioni interessanti sulle priorità di sviluppo, sull’affidabilità iniziale delle macchine e sulle prime valutazioni tecniche in vista della stagione 2026 di Formula 1.

Di seguito la tabella completa con il programma aggiornato dei turni per ogni singola scuderia:

Team Giorno 1 (11/02/26) Giorno 2 (12/02/26) Giorno 3 (13/02/26) McLaren Oscar Piastri Lando Norris Lando Norris (AM) Oscar Piastri (PM) Mercedes George Russell (AM) Kimi Antonelli (AM) George Russell (AM) Kimi Antonelli (PM) George Russell (PM) Kimi Antonelli (PM) Red Bull Max Verstappen Isack Hadjar Max Verstappen (AM) Isack Hadjar (PM) Ferrari TBD TBD TBD Williams Carlos Sainz (AM) Alex Albon (AM) Carlos Sainz (AM) Alex Albon (PM) Carlos Sainz (PM) Alex Albon (PM) Racing Bulls TBD TBD TBD Aston Martin Lance Stroll Fernando Alonso Lance Stroll Haas Esteban Ocon Oliver Bearman Oliver Bearman (AM) Esteban Ocon (PM) Audi Gabriel Bortoleto (AM) Nico Hulkenberg (AM) Gabriel Bortoleto (AM) Nico Hulkenberg (PM) Gabriel Bortoleto (PM) Nico Hulkenberg (PM) Alpine Franco Colapinto (AM) Pierre Gasly Franco Colapinto Pierre Gasly (PM) Cadillac TBD TBD TBD

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 10/02/2026