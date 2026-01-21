Addio Sauber, benvenuta Audi: la livrea della R26, la prima auto F1 di Ingolstadt

Aveva già mostrato tutta la sua bellezza in un evento alla fine del 2025, ma adesso la R26, la prima Audi di Formula 1 con la firma del grande capo Mattia Binotto, prende davvero vita. Svelata a Berlino, la prima storica livrea della casa degli Anelli per il Mondiale di F1 non cambia rispetto al concept già mostrato qualche settimana fa, ma si impreziosisce con gli adesivi degli sponsor che le conferiscono tutto quel fascino - e un pizzico di necessaria ''tamarraggine'' - tipico delle auto da corsa. Attenzione invece alle forme: la nuova Audi, che da quest'anno rileva le strutture e il personale della Sauber - già acquistata al 100% nei mesi scorsi - è telaisticamente identica a quella già vista e questo significa che probabilmente quella vera che debutterà in pista tra pochi giorni sarà molto differente.

Titanio, rosso e nero: i colori Audi per la prima volta in F1

La colorazione che aveva stupito già a fine 2025 continua a raccogliere consensi, con una base tutta in grigio argento ''titanio'' e delle patch rosse e nere sulla zona del cofano motore, con l'immancabile carbonio ''puro'' qua e là e con quel rosso acceso che poi compare anche nelle prese d'aria delle pance laterali e dell'airscope, oltre che su ala anteriore e posteriore, per disegnare il celebre logo dei quattro anelli che contraddistingue tutti i modelli della casa tedesca.

L'orgoglio dell'amministratore delegato

''Questa non è solo una presentazione, ma segna l'inizio ufficiale di una nuova era - spiega Gernot Döllner, amministratore delegato di Audi e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Audi Motorsport - per il nostro brand. La Formula 1 è il palcoscenico più impegnativo nel mondo degli sport motoristici e noi non siamo qui solo per competere, ma per definire il futuro del 'Vorsprung durch Technik' ('All'avanguardia della tecnica', lo storico slogan del marchio, ndr). Questo progetto è un catalizzatore per tutta la nostra azienda, un simbolo della nostra trasformazione verso una cultura più orientata alle prestazioni, efficiente e innovativa. La nostra filosofia è quella di un impegno assoluto e a lungo termine. Comprendiamo che il successo in Formula 1 richiede una perseveranza incessante e l'Audi Revolut F1 Team non è qui solo per fare numero. Il nostro obiettivo è lottare per il Campionato del Mondo entro il 2030''.

F1 2026: la nuova livrea Audi - Foto: Twitter @F1

Le parole dei protagonisti

''Negli ultimi anni - spiega Mattia Binotto, ex direttore tecnico e team principal della Ferrari adesso responsabile dell'intero progetto Audi - abbiamo lavorato meticolosamente non solo alla realizzazione di una power unit a Neuburg ma anche alla creazione delle basi per un'organizzazione tecnica che unisse lo sviluppo dei nostri telai a Hinwil e Bicester. Questa perfetta integrazione ci garantisce il controllo totale sul nostro destino, eliminando i compromessi e consentendo un livello di agilità e innovazione essenziale per il successo. Questo è ciò che dà all'Audi una visione unica, in grado di controllare ogni variabile, dal blocco motore all'ala anteriore. Queste sono le fondamenta su cui si costruiscono le vittorie dei campionati''.

''Dopo tanti anni nel paddock di Formula 1, impari a distinguere tra ambizione e capacità e - aggiunge Nico Hulkenberg - quello che percepisco qui oggi è una profonda serietà e un'incredibile energia che contraddistingue questo team. Siamo un vero team ufficiale con una visione chiara e a lungo termine, supportata da immense risorse e competenze di livello mondiale. Per un pilota, la proposta di essere con Audi all'inizio del suo percorso è eccezionalmente entusiasmante. Abbiamo la possibilità di costruire insieme qualcosa di molto speciale e non vedo l'ora di portare questa macchina in pista a Melbourne''.

''Corre per i Quattro Anelli - conclude il giovane talento Gabriel Bortoleto, alla sua seconda stagione in F1 - un marchio che ha una storia così iconica e vittoriosa nel motorsport, è semplicemente un sogno che diventa realtà. Cresci sentendo parlare del dominio di Audi a Le Mans e nei rally, e ora essere scelto per portare avanti questa eredità in Formula 1 è un onore incredibile. È l'opportunità di una vita. Sento il peso della responsabilità, ma più di questo, sento un'incredibile motivazione a imparare, a spingere e a crescere con questa squadra. Sono pronto a dare il massimo per contribuire a scrivere questo grande capitolo per l'Audi Revolut F1 Team''.

