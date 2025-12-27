F1 2025

F1 Team-mate battle: come sono andate le sfide tra compagni di squadra nel 2025

Le sfide all'interno di ognuno dei dieci box della Formula 1 2025

Le sfide in qualifica e in gara all'interno dei dieci box della Formula 1, da McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull in giù, tra le dieci coppie di piloti del mondiale 2025

TEAM MATE BATTLE Battere il proprio compagno di squadra è il primo compito in assoluto di ogni pilota di Formula 1, per dimostrare chi - a parità di mezzo tecnico - è il più forte. Andiamo a vedere, squadra per squadra, chi è arrivato davanti nei confronti in qualifica, in gara e nelle F1 sprint (qualifica e gara).

Statistiche aggiornate al termine della stagione 2025

I dieci team del Mondiale 2025 di Formula 1

McLaren Formula 1 Team (Lando Norris b. Oscar Piastri 4-2)

  • Sprint Quali: Piastri-Norris 4-2
  • Qualifiche: Norris-Piastri 13-11
  • Sprint Race: Piastri-Norris 3-2*
  • Gran Premi: Norris-Piastri 13-10**
  • Punti totali: Norris-Piastri 423-410
  • Piazzamenti: Norris-Piastri 1°-3°

*Entrambi non hanno concluso la Sprint degli Stati Uniti
**Entrambi squalificati al GP di Las Vegas

Lando Norris, Oscar Piastri, McLaren, Simpsons. Credits: ChatGPT

Scuderia Ferrari HP (Charles Leclerc b. Lewis Hamilton 5,5-0,5)

  • Sprint Quali: Leclerc-Hamilton 4-2
  • Qualifiche: Leclerc-Hamilton 19-5
  • Sprint Race: Leclerc-Hamilton 3-3
  • Gran Premi: Leclerc-Hamilton 18-3*
  • Punti totali: Leclerc-Hamilton 242-156
  • Piazzamenti: Leclerc-Hamilton 5°-6°

*Entrambi non hanno concluso i GP d'Olanda e del Brasile. Entrambi squalificati nel GP Cina.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Manga. Credits: ChatGPT

Oracle Red Bull Racing (Max Verstappen b. Yuki Tsunoda 6-0)

  • Sprint Quali: Verstappen-Tsunoda 4-1; Verstappen-Lawson 1-0
  • Qualifiche: Verstappen-Tsunoda 22-0; Verstappen-Lawson 2-0
  • Sprint Race: Verstappen-Tsunoda 3-1; Verstappen-Lawson 1-0
  • Gran Premi: Verstappen-Tsunoda 21-1; Verstappen-Lawson 2-0
  • Punti totali: Verstappen-Tsunoda 421-33
  • Piazzamenti: Verstappen-Tsunoda 2°-17°

Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Red Bull, Anime. Credits: ChatGPT

Mercedes-AMG Petronas F1 Team (George Russell b. Andrea Kimi Antonelli 6-0)

  • Sprint Quali: Russell-Antonelli 4-2
  • Qualifiche: Russell-Antonelli 21-3
  • Sprint Race: Russell-Antonelli 5-1
  • Gran Premi: Russell-Antonelli 21-3
  • Punti totali: Russell-Antonelli 319-150
  • Piazzamenti: Russell-Antonelli 4°-7°

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Disney. Credits: ChatGPT

Aston Martin Aramco F1 Team (Fernando Alonso b. Lance Stroll 5-1)

  • Sprint Quali: Alonso-Stroll 5-1
  • Qualifiche: Alonso-Stroll 24-0
  • Sprint Race: Stroll-Alonso 3-2*
  • Gran Premi: Alonso-Stroll 16-8
  • Punti totali: Alonso-Stroll 56-33
  • Piazzamenti: Alonso-Stroll 10°-16°

*Entrambi non hanno conculso la Sprint degli Stati Uniti

Fernando Alonso, Lance Stroll, Aston Martin, South Park. Credits: ChatGPT

BWT Alpine F1 Team (Pierre Gasly b. Franco Colapinto 6-0)

  • Sprint Quali: Gasly-Colapinto 4-0; Gasly-Doohan 1-1
  • Qualifiche: Gasly-Colapinto 13-5; Gasly-Doohan 5-1
  • Sprint Race: Gasly-Colapinto 3-1; Gasly-Doohan 2-0
  • Gran Premi: Gasly-Colapinto 11-7; Gasly-Doohan 4-1*
  • Punti totali: Gasly-Colapinto 22-0
  • Piazzamenti: Gasly-Colapinto 18°-20°

*Gasly squalificato dal GP della Cina

Pierre Gasly, Franco Colapinto, Alpine, Griffin. Credits: ChatGPT

MoneyGram Haas F1 Team (Oliver Bearman b. Esteban Ocon 5,5-0,5)

  • Sprint Quali: Bearman-Ocon 4-2
  • Qualifiche: Bearman-Ocon 14-10
  • Sprint Race: Bearman-Ocon 4-2
  • Gran Premi: Ocon Bearman 12-12
  • Punti totali: Bearman-Ocon 41-38
  • Piazzamenti: Bearman-Ocon 13°-15°

Esteban Ocon, Oliver Bearman, Haas, Star Wars. Credits: ChatGPT

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Isack Hadjar b. Liam Lawson 6-0)

  • Sprint Quali: Hadjar-Lawson 5-0; Tsunoda-Hadjar 1-0
  • Qualifiche: Hadjar-Lawson 16-6; Tsunoda-Hadjar 1-1
  • Sprint Race: Hadjar-Lawson 4-1; Tsunoda-Hadjar 1-0
  • Gran Premi: Hadjar-Lawson 13-8*; Hadjar-Tsunoda 1-0**
  • Punti totali: Hadjar-Lawson 51-38
  • Piazzamenti: Hadjar-Lawson 12°-14°

*Entrambi non hanno concluso il GP della Gran Bretagna
**Hadjar DNS al Gran Premio d'Australia

Isack Hadjar, Liam Lawson, Racing Bulls, Bob Burgers. Credits: ChatGPT

Atlassian Williams Racing (Alexander Albon b. Calos Sainz 3,5-2,5)

  • Sprint Quali: Albon-Sainz 3-3
  • Qualifiche: Sainz-Albon 14-9*
  • Sprint Race: Sainz-Albon 4-2
  • Gran Premi: Albon-Sainz 14-9
  • Punti totali: Albon-Sainz 73-64
  • Piazzamenti: Albno-Sainz 8°-9°

*Entrambi squalificati dalle qualifiche del GP di Singapore
**Entrambi non hanno concluso il GP d'Austria

Alex Albon, Carlos Sainz, Williams, Flintstones. Credits: ChatGPT

Stake F1 Team Kick Sauber (Nico Hülkenberg b. Gabriel Bortoleto 3,5-2,5)

  • Sprint Quali: Hülkenberg-Bortoleto 3-3
  • Qualifiche: Bortoleto-Hülkenberg 12-11*
  • Sprint Race: Bortoleto-Hülkenberg 4-2
  • Gran Premi: Hülkenberg-Bortoleto 12-11**
  • Punti totali: Hülkenberg-Bortoleto 51-19
  • Piazzamenti: Hülkenberg-Bortoleto 11°-19°

*Bortoleto non ha partecipato alle Qualifiche del GP del Brasile
**Entrambi squalificati dal Gran Premio della Gran Bretagna

Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Kick Sauber, Bonelli. Credits: ChatGPT

