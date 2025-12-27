F1 Team-mate battle: come sono andate le sfide tra compagni di squadra nel 2025

Le sfide in qualifica e in gara all'interno dei dieci box della Formula 1, da McLaren, Ferrari, Mercedes e Red Bull in giù, tra le dieci coppie di piloti del mondiale 2025

TEAM MATE BATTLE Battere il proprio compagno di squadra è il primo compito in assoluto di ogni pilota di Formula 1, per dimostrare chi - a parità di mezzo tecnico - è il più forte. Andiamo a vedere, squadra per squadra, chi è arrivato davanti nei confronti in qualifica, in gara e nelle F1 sprint (qualifica e gara).

Statistiche aggiornate al termine della stagione 2025

I dieci team del Mondiale 2025 di Formula 1

McLaren Formula 1 Team (Lando Norris b. Oscar Piastri 4-2)

Sprint Quali : Piastri-Norris 4-2

: Piastri-Norris 4-2 Qualifiche : Norris-Piastri 13-11

: Norris-Piastri 13-11 Sprint Race : Piastri-Norris 3-2*

: Piastri-Norris 3-2* Gran Premi : Norris-Piastri 13-10**

: Norris-Piastri 13-10** Punti totali : Norris-Piastri 423-410

: Norris-Piastri 423-410 Piazzamenti: Norris-Piastri 1°-3°

*Entrambi non hanno concluso la Sprint degli Stati Uniti

**Entrambi squalificati al GP di Las Vegas

Lando Norris, Oscar Piastri, McLaren, Simpsons. Credits: ChatGPT

Scuderia Ferrari HP (Charles Leclerc b. Lewis Hamilton 5,5-0,5)

Sprint Quali : Leclerc-Hamilton 4-2

: Leclerc-Hamilton 4-2 Qualifiche : Leclerc-Hamilton 19-5

: Leclerc-Hamilton 19-5 Sprint Race : Leclerc-Hamilton 3-3

: Leclerc-Hamilton 3-3 Gran Premi : Leclerc-Hamilton 18-3*

: Leclerc-Hamilton 18-3* Punti totali : Leclerc-Hamilton 242-156

: Leclerc-Hamilton 242-156 Piazzamenti: Leclerc-Hamilton 5°-6°

*Entrambi non hanno concluso i GP d'Olanda e del Brasile. Entrambi squalificati nel GP Cina.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Manga. Credits: ChatGPT

Oracle Red Bull Racing (Max Verstappen b. Yuki Tsunoda 6-0)

Sprint Quali : Verstappen-Tsunoda 4-1; Verstappen-Lawson 1-0

: Verstappen-Tsunoda 4-1; Verstappen-Lawson 1-0 Qualifiche : Verstappen-Tsunoda 22-0; Verstappen-Lawson 2-0

: Verstappen-Tsunoda 22-0; Verstappen-Lawson 2-0 Sprint Race : Verstappen-Tsunoda 3-1; Verstappen-Lawson 1-0

: Verstappen-Tsunoda 3-1; Verstappen-Lawson 1-0 Gran Premi : Verstappen-Tsunoda 21-1; Verstappen-Lawson 2-0

: Verstappen-Tsunoda 21-1; Verstappen-Lawson 2-0 Punti totali : Verstappen-Tsunoda 421-33

: Verstappen-Tsunoda 421-33 Piazzamenti: Verstappen-Tsunoda 2°-17°

Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Red Bull, Anime. Credits: ChatGPT

Mercedes-AMG Petronas F1 Team (George Russell b. Andrea Kimi Antonelli 6-0)

Sprint Quali : Russell-Antonelli 4-2

: Russell-Antonelli 4-2 Qualifiche : Russell-Antonelli 21-3

: Russell-Antonelli 21-3 Sprint Race : Russell-Antonelli 5-1

: Russell-Antonelli 5-1 Gran Premi : Russell-Antonelli 21-3

: Russell-Antonelli 21-3 Punti totali : Russell-Antonelli 319-150

: Russell-Antonelli 319-150 Piazzamenti: Russell-Antonelli 4°-7°

George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Disney. Credits: ChatGPT

Aston Martin Aramco F1 Team (Fernando Alonso b. Lance Stroll 5-1)

Sprint Quali : Alonso-Stroll 5-1

: Alonso-Stroll 5-1 Qualifiche : Alonso-Stroll 24-0

: Alonso-Stroll 24-0 Sprint Race : Stroll-Alonso 3-2*

: Stroll-Alonso 3-2* Gran Premi : Alonso-Stroll 16-8

: Alonso-Stroll 16-8 Punti totali : Alonso-Stroll 56-33

: Alonso-Stroll 56-33 Piazzamenti: Alonso-Stroll 10°-16°

*Entrambi non hanno conculso la Sprint degli Stati Uniti

Fernando Alonso, Lance Stroll, Aston Martin, South Park. Credits: ChatGPT

BWT Alpine F1 Team (Pierre Gasly b. Franco Colapinto 6-0)

Sprint Quali : Gasly-Colapinto 4-0; Gasly-Doohan 1-1

: Gasly-Colapinto 4-0; Gasly-Doohan 1-1 Qualifiche : Gasly-Colapinto 13-5; Gasly-Doohan 5-1

: Gasly-Colapinto 13-5; Gasly-Doohan 5-1 Sprint Race : Gasly-Colapinto 3-1; Gasly-Doohan 2-0

: Gasly-Colapinto 3-1; Gasly-Doohan 2-0 Gran Premi : Gasly-Colapinto 11-7; Gasly-Doohan 4-1*

: Gasly-Colapinto 11-7; Gasly-Doohan 4-1* Punti totali : Gasly-Colapinto 22-0

: Gasly-Colapinto 22-0 Piazzamenti: Gasly-Colapinto 18°-20°

*Gasly squalificato dal GP della Cina

Pierre Gasly, Franco Colapinto, Alpine, Griffin. Credits: ChatGPT

MoneyGram Haas F1 Team (Oliver Bearman b. Esteban Ocon 5,5-0,5)

Sprint Quali : Bearman-Ocon 4-2

: Bearman-Ocon 4-2 Qualifiche : Bearman-Ocon 14-10

: Bearman-Ocon 14-10 Sprint Race : Bearman-Ocon 4-2

: Bearman-Ocon 4-2 Gran Premi : Ocon Bearman 12-12

: Ocon Bearman 12-12 Punti totali : Bearman-Ocon 41-38

: Bearman-Ocon 41-38 Piazzamenti: Bearman-Ocon 13°-15°

Esteban Ocon, Oliver Bearman, Haas, Star Wars. Credits: ChatGPT

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Isack Hadjar b. Liam Lawson 6-0)

Sprint Quali : Hadjar-Lawson 5-0; Tsunoda-Hadjar 1-0

: Hadjar-Lawson 5-0; Tsunoda-Hadjar 1-0 Qualifiche : Hadjar-Lawson 16-6; Tsunoda-Hadjar 1-1

: Hadjar-Lawson 16-6; Tsunoda-Hadjar 1-1 Sprint Race : Hadjar-Lawson 4-1; Tsunoda-Hadjar 1-0

: Hadjar-Lawson 4-1; Tsunoda-Hadjar 1-0 Gran Premi : Hadjar-Lawson 13-8*; Hadjar-Tsunoda 1-0**

: Hadjar-Lawson 13-8*; Hadjar-Tsunoda 1-0** Punti totali : Hadjar-Lawson 51-38

: Hadjar-Lawson 51-38 Piazzamenti: Hadjar-Lawson 12°-14°

*Entrambi non hanno concluso il GP della Gran Bretagna

**Hadjar DNS al Gran Premio d'Australia

Isack Hadjar, Liam Lawson, Racing Bulls, Bob Burgers. Credits: ChatGPT

Atlassian Williams Racing (Alexander Albon b. Calos Sainz 3,5-2,5)

Sprint Quali : Albon-Sainz 3-3

: Albon-Sainz 3-3 Qualifiche : Sainz-Albon 14-9*

: Sainz-Albon 14-9* Sprint Race : Sainz-Albon 4-2

: Sainz-Albon 4-2 Gran Premi : Albon-Sainz 14-9

: Albon-Sainz 14-9 Punti totali : Albon-Sainz 73-64

: Albon-Sainz 73-64 Piazzamenti: Albno-Sainz 8°-9°

*Entrambi squalificati dalle qualifiche del GP di Singapore

**Entrambi non hanno concluso il GP d'Austria

Alex Albon, Carlos Sainz, Williams, Flintstones. Credits: ChatGPT

Stake F1 Team Kick Sauber (Nico Hülkenberg b. Gabriel Bortoleto 3,5-2,5)

Sprint Quali : Hülkenberg-Bortoleto 3-3

: Hülkenberg-Bortoleto 3-3 Qualifiche : Bortoleto-Hülkenberg 12-11*

: Bortoleto-Hülkenberg 12-11* Sprint Race : Bortoleto-Hülkenberg 4-2

: Bortoleto-Hülkenberg 4-2 Gran Premi : Hülkenberg-Bortoleto 12-11**

: Hülkenberg-Bortoleto 12-11** Punti totali : Hülkenberg-Bortoleto 51-19

: Hülkenberg-Bortoleto 51-19 Piazzamenti: Hülkenberg-Bortoleto 11°-19°

*Bortoleto non ha partecipato alle Qualifiche del GP del Brasile

**Entrambi squalificati dal Gran Premio della Gran Bretagna

Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Kick Sauber, Bonelli. Credits: ChatGPT

