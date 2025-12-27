F1 Team-mate battle: come sono andate le sfide tra compagni di squadra nel 2025

TEAM MATE BATTLE Battere il proprio compagno di squadra è il primo compito in assoluto di ogni pilota di Formula 1, per dimostrare chi - a parità di mezzo tecnico - è il più forte. Andiamo a vedere, squadra per squadra, chi è arrivato davanti nei confronti in qualifica, in gara e nelle F1 sprint (qualifica e gara).
Statistiche aggiornate al termine della stagione 2025
I dieci team del Mondiale 2025 di Formula 1
McLaren Formula 1 Team (Lando Norris b. Oscar Piastri 4-2)
- Sprint Quali: Piastri-Norris 4-2
- Qualifiche: Norris-Piastri 13-11
- Sprint Race: Piastri-Norris 3-2*
- Gran Premi: Norris-Piastri 13-10**
- Punti totali: Norris-Piastri 423-410
- Piazzamenti: Norris-Piastri 1°-3°
*Entrambi non hanno concluso la Sprint degli Stati Uniti
**Entrambi squalificati al GP di Las Vegas
Lando Norris, Oscar Piastri, McLaren, Simpsons. Credits: ChatGPT
Scuderia Ferrari HP (Charles Leclerc b. Lewis Hamilton 5,5-0,5)
- Sprint Quali: Leclerc-Hamilton 4-2
- Qualifiche: Leclerc-Hamilton 19-5
- Sprint Race: Leclerc-Hamilton 3-3
- Gran Premi: Leclerc-Hamilton 18-3*
- Punti totali: Leclerc-Hamilton 242-156
- Piazzamenti: Leclerc-Hamilton 5°-6°
*Entrambi non hanno concluso i GP d'Olanda e del Brasile. Entrambi squalificati nel GP Cina.
Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Ferrari, Manga. Credits: ChatGPT
Oracle Red Bull Racing (Max Verstappen b. Yuki Tsunoda 6-0)
- Sprint Quali: Verstappen-Tsunoda 4-1; Verstappen-Lawson 1-0
- Qualifiche: Verstappen-Tsunoda 22-0; Verstappen-Lawson 2-0
- Sprint Race: Verstappen-Tsunoda 3-1; Verstappen-Lawson 1-0
- Gran Premi: Verstappen-Tsunoda 21-1; Verstappen-Lawson 2-0
- Punti totali: Verstappen-Tsunoda 421-33
- Piazzamenti: Verstappen-Tsunoda 2°-17°
Max Verstappen, Yuki Tsunoda, Red Bull, Anime. Credits: ChatGPT
Mercedes-AMG Petronas F1 Team (George Russell b. Andrea Kimi Antonelli 6-0)
- Sprint Quali: Russell-Antonelli 4-2
- Qualifiche: Russell-Antonelli 21-3
- Sprint Race: Russell-Antonelli 5-1
- Gran Premi: Russell-Antonelli 21-3
- Punti totali: Russell-Antonelli 319-150
- Piazzamenti: Russell-Antonelli 4°-7°
George Russell, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Disney. Credits: ChatGPT
Aston Martin Aramco F1 Team (Fernando Alonso b. Lance Stroll 5-1)
- Sprint Quali: Alonso-Stroll 5-1
- Qualifiche: Alonso-Stroll 24-0
- Sprint Race: Stroll-Alonso 3-2*
- Gran Premi: Alonso-Stroll 16-8
- Punti totali: Alonso-Stroll 56-33
- Piazzamenti: Alonso-Stroll 10°-16°
*Entrambi non hanno conculso la Sprint degli Stati Uniti
Fernando Alonso, Lance Stroll, Aston Martin, South Park. Credits: ChatGPT
BWT Alpine F1 Team (Pierre Gasly b. Franco Colapinto 6-0)
- Sprint Quali: Gasly-Colapinto 4-0; Gasly-Doohan 1-1
- Qualifiche: Gasly-Colapinto 13-5; Gasly-Doohan 5-1
- Sprint Race: Gasly-Colapinto 3-1; Gasly-Doohan 2-0
- Gran Premi: Gasly-Colapinto 11-7; Gasly-Doohan 4-1*
- Punti totali: Gasly-Colapinto 22-0
- Piazzamenti: Gasly-Colapinto 18°-20°
*Gasly squalificato dal GP della Cina
Pierre Gasly, Franco Colapinto, Alpine, Griffin. Credits: ChatGPT
MoneyGram Haas F1 Team (Oliver Bearman b. Esteban Ocon 5,5-0,5)
- Sprint Quali: Bearman-Ocon 4-2
- Qualifiche: Bearman-Ocon 14-10
- Sprint Race: Bearman-Ocon 4-2
- Gran Premi: Ocon Bearman 12-12
- Punti totali: Bearman-Ocon 41-38
- Piazzamenti: Bearman-Ocon 13°-15°
Esteban Ocon, Oliver Bearman, Haas, Star Wars. Credits: ChatGPT
Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Isack Hadjar b. Liam Lawson 6-0)
- Sprint Quali: Hadjar-Lawson 5-0; Tsunoda-Hadjar 1-0
- Qualifiche: Hadjar-Lawson 16-6; Tsunoda-Hadjar 1-1
- Sprint Race: Hadjar-Lawson 4-1; Tsunoda-Hadjar 1-0
- Gran Premi: Hadjar-Lawson 13-8*; Hadjar-Tsunoda 1-0**
- Punti totali: Hadjar-Lawson 51-38
- Piazzamenti: Hadjar-Lawson 12°-14°
*Entrambi non hanno concluso il GP della Gran Bretagna
**Hadjar DNS al Gran Premio d'Australia
Isack Hadjar, Liam Lawson, Racing Bulls, Bob Burgers. Credits: ChatGPT
Atlassian Williams Racing (Alexander Albon b. Calos Sainz 3,5-2,5)
- Sprint Quali: Albon-Sainz 3-3
- Qualifiche: Sainz-Albon 14-9*
- Sprint Race: Sainz-Albon 4-2
- Gran Premi: Albon-Sainz 14-9
- Punti totali: Albon-Sainz 73-64
- Piazzamenti: Albno-Sainz 8°-9°
*Entrambi squalificati dalle qualifiche del GP di Singapore
**Entrambi non hanno concluso il GP d'Austria
Alex Albon, Carlos Sainz, Williams, Flintstones. Credits: ChatGPT
Stake F1 Team Kick Sauber (Nico Hülkenberg b. Gabriel Bortoleto 3,5-2,5)
- Sprint Quali: Hülkenberg-Bortoleto 3-3
- Qualifiche: Bortoleto-Hülkenberg 12-11*
- Sprint Race: Bortoleto-Hülkenberg 4-2
- Gran Premi: Hülkenberg-Bortoleto 12-11**
- Punti totali: Hülkenberg-Bortoleto 51-19
- Piazzamenti: Hülkenberg-Bortoleto 11°-19°
*Bortoleto non ha partecipato alle Qualifiche del GP del Brasile
**Entrambi squalificati dal Gran Premio della Gran Bretagna
Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Kick Sauber, Bonelli. Credits: ChatGPT