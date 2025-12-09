Chi è Margarida Corceiro, la donna dietro al successo di Lando Norris

Scopriamo chi è Margarida Corceiro è la modella-attrice portoghese che ha portato serenità nella vita sentimentale e sportiva di Lando Norris

Soprattutto durante la seconda metà della stagione 2025, le telecamere si sono spesso soffermate su una giovane donna nei box della McLaren: bionda, occhi azzurri, gioavne e curata. Stiamo parlando di Margarida Corceiro, modella portoghese e compagna del neo campione del mondo di Formula 1, Lando Norris. In un anno di altissima tensione, con pressioni enormi da sopportare e avversari temibili nel suo box e non (Oscar Piastri e, soprattutto, Max Verstappen), la sua presenza - discreta e mai invadente - è sembrata dare al pilota britannico un qualcosa in più: tranquillità, serenità, una sorta di “porto sicuro” lontano dal clamore mediatico e dalle mille avversità della pista. Alcuni osservatori pensano che questa calma extra abbia aiutato Lando a maturare e a limitare gli errori, a restare lucido nei momenti chiave e, perché no, che sia stata la vera chiave dietro al suo primo titolo iridato.

Dalla moda alla recitazione

Margarida non è ovviamente solo la “compagna di un pilota”: Nata il 26 ottobre 2002 a Santarém, in Portogallo, ha cominciato da giovanissima a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda: già a 10 anni, infatti, partecipava a servizi fotografici e attività televisive. Dal 2019 ha iniziato a recitare per la televisione portoghese, con ruoli in serie come Prisioneira, poi Bem me Quer, Quero É Viver e Morangos com Açúcar. Negli anni si è fatta anche notare anche sui social network, raccogliendo decine di migliaia di follower prima, e oggi oltre 2 milioni (su Instagram). Una giovane career woman che ha costruito una propria identità, fatto che contribuisce a dare al suo legame con Norris una dimensione meno superficiale e più concreta.

Una storia fatta di alti, bassi… e un ritorno d’amore

E a proposito di legame. La relazione tra Margarida e Lando è stata segnata, come spesso accade quando si mischiano vita privata e sport ad altissimo livello, da momenti di vicinanza e da pause. I primi segnali di interesse risalgono al maggio 2023, quando furono visti insieme a Montecarlo. Qualche mese dopo, nell’agosto 2024, Norris dichiarò pubblicamente di essere single, la coppia si era presa una pausa, ma già nei primi mesi del 2025 è arrivato il riavvicinamento: a maggio, durante il Gran Premio di Monaco, Margarida è tornata a fargli compagnia nel paddock, segno che la relazione era ripartita. Da allora i due sono apparsi inseparabili, con Margarida presente nella stagione decisiva di Lando, gara dopo gara, a soffrire con lui e per lui fino al liberatorio trionfo iridato.

