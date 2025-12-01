GP Abu Dhabi 2025: risultati prove libere

Risultati e classifiche del GP di Abu Dhabi 2025, sul circuito di Yas Marina: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara

Il campionato 2025 di Formula 1 è alle battute finali e assegna ufficialmente il titolo Piloti 2025 a uno tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri nel fine settimana del GP di Abu Dhabi, sul circuito permanente di Yas Marina. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del 24° e ultimo round della stagione.

Risultati GP Abu Dhabi 2025

Domenica 7 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2025, round numero 24 della stagione 2025 di Formula 1:

Sabato 6 dicembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Sabato 6 dicembre. ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 5 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Venerdì 21 novembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Lando Norris è il più veloce in una prima sessione di prove libere del weekend del GP Abu Dhabi in cui regna sovrano l'equilibrio: alle sue spalle troviamo infatti Max Verstappen e Charles Leclerc, tutti racchiusi in soli 16 millesimi. Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli con George Russell sesto, in una sessione dove Lewis Hamilton e Oscar Piastri non hanno guidato per cedere il posto - come imposto dal regolamento - ai giovani debuttanti. In pista ce n'erano infatti ben nove!

F1 Yas Marina, la classifica delle prove libere 1

Pos Pilota Team Distacco Giri 1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:24.485 28 2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.008 30 3 Charles Leclerc Ferrari +0.016 28 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.123 30 5 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari +0.144 28 6 George Russell Mercedes +0.248 29 7 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +0.257 29 8 Oliver Bearman Haas-Ferrari +0.274 14 9 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.286 27 10 Franco Colapinto Alpine-Renault +0.370 28 11 Ryo Hirakawa Haas-Ferrari +0.449 28 12 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.492 31 13 Paul Aron Alpine-Renault +0.719 27 14 Patricio O’Ward McLaren-Mercedes +0.761 28 15 Arvid Lindblad Red Bull-Honda RBPT +0.771 26 16 Arthur Leclerc Ferrari +0.875 27 17 Ayumu Iwasa Racing Bulls-Honda RBPT +0.990 30 18 Luke Browning Williams-Mercedes +1.005 18 19 Jak Crawford Aston Martin-Mercedes +1.404 24 20 Cian Shields Aston Martin-Mercedes +1.947 22

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Yas Marina dove si disputa il GP di Abu Dhabi, round 24 della stagione 2025 di Formula 1.

