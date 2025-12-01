GP Abu Dhabi 2025: risultati prove libere

F1 2025

Risultati e classifiche del GP di Abu Dhabi 2025, sul circuito di Yas Marina: tutti i dettagli di prove libere, qualifiche e gara
Il campionato 2025 di Formula 1 è alle battute finali e assegna ufficialmente il titolo Piloti 2025 a uno tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri nel fine settimana del GP di Abu Dhabi, sul circuito permanente di Yas Marina. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del 24° e ultimo round della stagione.

Risultati GP Abu Dhabi 2025

GP Abu Dhabi 2025, ordine di arrivo

Domenica 7 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara

GP Abu Dhabi 2025, griglia di partenza

La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2025, round numero 24 della stagione 2025 di Formula 1:

GP Abu Dhabi 2025, risultati qualifiche

Sabato 6 dicembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Abu Dhabi 2025, risultati PL3 / FP3

Sabato 6 dicembre. ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Abu Dhabi 2025, risultati PL2 / FP2

Venerdì 5 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione

GP Abu Dhabi 2025, risultati PL1 / FP1

Venerdì 21 novembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione

Lando Norris è il più veloce in una prima sessione di prove libere del weekend del GP Abu Dhabi in cui regna sovrano l'equilibrio: alle sue spalle troviamo infatti Max Verstappen e Charles Leclerc, tutti racchiusi in soli 16 millesimi. Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli con George Russell sesto, in una sessione dove Lewis Hamilton e Oscar Piastri non hanno guidato per cedere il posto - come imposto dal regolamento - ai giovani debuttanti. In pista ce n'erano infatti ben nove!

F1 Yas Marina, la classifica delle prove libere 1

PosPilotaTeamDistaccoGiri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:24.485 28
2 Max Verstappen Red Bull-Honda RBPT +0.008 30
3 Charles Leclerc Ferrari +0.016 28
4 Kimi Antonelli Mercedes +0.123 30
5 Nico Hülkenberg Sauber-Ferrari +0.144 28
6 George Russell Mercedes +0.248 29
7 Gabriel Bortoleto Sauber-Ferrari +0.257 29
8 Oliver Bearman Haas-Ferrari +0.274 14
9 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.286 27
10 Franco Colapinto Alpine-Renault +0.370 28
11 Ryo Hirakawa Haas-Ferrari +0.449 28
12 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda RBPT +0.492 31
13 Paul Aron Alpine-Renault +0.719 27
14 Patricio O’Ward McLaren-Mercedes +0.761 28
15 Arvid Lindblad Red Bull-Honda RBPT +0.771 26
16 Arthur Leclerc Ferrari +0.875 27
17 Ayumu Iwasa Racing Bulls-Honda RBPT +0.990 30
18 Luke Browning Williams-Mercedes +1.005 18
19 Jak Crawford Aston Martin-Mercedes +1.404 24
20 Cian Shields Aston Martin-Mercedes +1.947 22

GP Abu Dhabi 2025, gli orari TV

Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Yas Marina dove si disputa il GP di Abu Dhabi, round 24 della stagione 2025 di Formula 1. 

