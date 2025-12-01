GP Abu Dhabi 2025: risultati prove libere

Il campionato 2025 di Formula 1 è alle battute finali e assegna ufficialmente il titolo Piloti 2025 a uno tra Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri nel fine settimana del GP di Abu Dhabi, sul circuito permanente di Yas Marina. Di seguito tutte le classifiche e i risultati del 24° e ultimo round della stagione.
Risultati GP Abu Dhabi 2025
GP Abu Dhabi 2025, ordine di arrivo
Domenica 7 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della gara
GP Abu Dhabi 2025, griglia di partenza
La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi 2025, round numero 24 della stagione 2025 di Formula 1:
GP Abu Dhabi 2025, risultati qualifiche
Sabato 6 dicembre, ore 15.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Abu Dhabi 2025, risultati PL3 / FP3
Sabato 6 dicembre. ore 11.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Abu Dhabi 2025, risultati PL2 / FP2
Venerdì 5 dicembre, ore 14.00 - Clicca qui per il resoconto della sessione
GP Abu Dhabi 2025, risultati PL1 / FP1
Venerdì 21 novembre, ore 10.30 - Clicca qui per il resoconto della sessione
Lando Norris è il più veloce in una prima sessione di prove libere del weekend del GP Abu Dhabi in cui regna sovrano l'equilibrio: alle sue spalle troviamo infatti Max Verstappen e Charles Leclerc, tutti racchiusi in soli 16 millesimi. Quarto posto per Andrea Kimi Antonelli con George Russell sesto, in una sessione dove Lewis Hamilton e Oscar Piastri non hanno guidato per cedere il posto - come imposto dal regolamento - ai giovani debuttanti. In pista ce n'erano infatti ben nove!
F1 Yas Marina, la classifica delle prove libere 1
|Pos
|Pilota
|Team
|Distacco
|Giri
|1
|Lando Norris
|McLaren-Mercedes
|1:24.485
|28
|2
|Max Verstappen
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.008
|30
|3
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.016
|28
|4
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+0.123
|30
|5
|Nico Hülkenberg
|Sauber-Ferrari
|+0.144
|28
|6
|George Russell
|Mercedes
|+0.248
|29
|7
|Gabriel Bortoleto
|Sauber-Ferrari
|+0.257
|29
|8
|Oliver Bearman
|Haas-Ferrari
|+0.274
|14
|9
|Carlos Sainz
|Williams-Mercedes
|+0.286
|27
|10
|Franco Colapinto
|Alpine-Renault
|+0.370
|28
|11
|Ryo Hirakawa
|Haas-Ferrari
|+0.449
|28
|12
|Isack Hadjar
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.492
|31
|13
|Paul Aron
|Alpine-Renault
|+0.719
|27
|14
|Patricio O’Ward
|McLaren-Mercedes
|+0.761
|28
|15
|Arvid Lindblad
|Red Bull-Honda RBPT
|+0.771
|26
|16
|Arthur Leclerc
|Ferrari
|+0.875
|27
|17
|Ayumu Iwasa
|Racing Bulls-Honda RBPT
|+0.990
|30
|18
|Luke Browning
|Williams-Mercedes
|+1.005
|18
|19
|Jak Crawford
|Aston Martin-Mercedes
|+1.404
|24
|20
|Cian Shields
|Aston Martin-Mercedes
|+1.947
|22
GP Abu Dhabi 2025, gli orari TV
Ecco il dettaglio di tutti gli orari tv, le informazioni meteo e tutti i segreti del circuito di Yas Marina dove si disputa il GP di Abu Dhabi, round 24 della stagione 2025 di Formula 1.