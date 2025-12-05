F1 GP Abu Dhabi 2025, FP2: Norris all'attacco, miglior tempo e 3 decimi su Verstappen

Il più veloce nelle FP1, il migliore anche nelle FP2: il venerdì del GP di Abu Dhabi 2025 non poteva andare meglio di così per Lando Norris, leader del Mondiale di Formula 1 che nel primo giorno di attività in pista a Yas Marina prova a fare la voce grossa e spaventare i rivali per il titolo. Il pilota della McLaren ha infatti fermato i cronometri sul tempo di 1:23.083, sufficiente non solo per prendersi la prima posizione assoluta ma anche per dare delle indicazioni importanti in vista del prosieguo del weekend.

Verstappen 2° ma a oltre 3 decimi

Max Verstappen è infatti sì in seconda posizione, ma a spaventare maggiormente i tifosi del pilota della Red Bull è il distacco patito dal quattro volte campione del mondo sul giro secco a parità di gomme Soft: l'asso olandese è infatti staccato di 363 millesimi dal rivale della McLaren, con una manciata di millesimi di vantaggio sulla Mercedes di George Russell e mezzo decimo sulla sorprendente Haas di Oliver Bearman (che, a un certo punto, in radio ha detto ai suoi ingegneri ''non riesco a capire come mai la macchina sia così tanto veloce!'').

Non certo il miglior modo di iniziare il weekend decisivo della stagione, anche se è vero che la scuderia di Milton Keynes ci ha più volte abituati a dei ribaltoni tra il venerdì e il sabato.

Piastri deve ricostruire

Decisamente più in difficoltà è Oscar Piastri: il giovane pilota australiano non ha preso parte alle prime prove libere avendo ceduto il sedile al debuttante Pato O'Ward - per ottemperare alla regola che obbliga tutti i piloti di far guidare dei giovani esordienti in almeno due sessioni di FP1 nel corso della stagione - ha faticato un po' per trovare il ritmo. Alla fine l'ex leader del campionato, oggi terzo in classifica con 16 punti di gap dal compagno di squadra, chiude solo 11°, con un ritardo di sette decimi scarsi da Norris a parità di auto e di condizioni.

La Ferrari è lontana

Dopo Norris, Verstappen, Russell e Bearman continuano le sorprese, perché in quinta e sesta posizione troviamo le due Sauber - al canto del cigno, visto che dal 2026 il team sarà rinominato Audi, che ha già da qualche anno la proprietà delle strutture della squadra svizzera - di Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, davanti alla Racing Bulls di Isack Hadjar.

Ancora più indietro le due Ferrari: Charles Leclerc, che nelle FP1 ha condiviso il box con il fratellino Arthur peraltro chiudendo in un'autorevole terza posizione a soli 16 millesimi da Norris, non va invece oltre l'ottavo tempo pagando un ritardo dalla vetta di quasi sei decimi. Il monegasco ha anche mostrato come la SF-25 sia molto nervosa e scorbutica, a conti fatti difficile da tenere in pista.

Non sorprende dunque che anche Lewis Hamilton - che certo con la Ferrari quest'anno c'è andato molto meno d'accordo rispetto a Leclerc - non abbia saputo fare di meglio, pagando anche lui (come Piastri) lo stop nelle prime libere. Il sette volte campione del mondo chiude infatti la sessione con il 14° tempo, a 856 millesimi dal migliore.

Il programma del GP a Yas Marina: sabato si riparte con FP3 e qualifiche

Il programma del GP Abu Dhabi 2025 di F1 prosegue con le prove libere 3 in programma alle 11:30 di sabato 6 dicembre, un antipasto delle ultime qualifiche della stagione che prenderanno il via alle 15:00 per stabilire la griglia di partenza conclusiva del campionato.

Il programma del GP Abu Dhabi 2025 di F1 prosegue con le prove libere 3 in programma alle 11:30 di sabato 6 dicembre, un antipasto delle ultime qualifiche della stagione che prenderanno il via alle 15:00 per stabilire la griglia di partenza conclusiva del campionato.

Pubblicato da Alessio Ricci, 05/12/2025