F1 GP Abu Dhabi 2025: orari, meteo e segreti del circuito di Yas Marina

Lando Norris, Max Verstappen o Oscar Piastri: uno dei tre sarà ufficialmente il nuovo campione del mondo di Formula 1 2025 visto che, quasi a sorpresa dopo un'annata dominata dalla McLaren, il titolo si assegnerà nel GP Abu Dhabi, nell'ultimo dei 24 appuntamenti del calendario F1 di questa lunghissima stagione. Merito dell'olandese di casa Red Bull che, insieme al suo team, non ha mai mollato neppure nei momenti più negativi, ma anche demerito della scuderia di Woking, che ha sprecato troppe occasioni tra errori individuali dei piloti, abbagli tattici del muretto, squalifiche, incidenti e problemi tecnici che, da Zandvoort in poi, hanno eroso un tesoretto di quasi 100 punti di vantaggio su Verstappen.

Il Mondiale F1 all'ultimo GP, ma il favorito resta Norris

Così sarà il gran finale di Abu Dhabi ad assegnare un titolo che non più tardi di tre mesi fa sembrava solo una questione interna al McLaren. Il favorito è comunque Lando Norris, che arriva a Yas Marina con 12 punti di vantaggio sul primo degli inseguitori Max Verstappen: questo significa che, nonostante il divario si sia molto ridotto, al pilota inglese basta un qualsiasi piazzamento nelle prime tre posizioni, indipendentemente dai risultati dei due rivali, per festeggiare il primo titolo Piloti in carriera in Formula 1.

Verstappen e Piastri senza nulla da perdere

La pressione può però giocare brutti scherzi - così come in effetti è già successo in Qatar - e dunque attenzione soprattutto a Verstappen, che ha già vinto quattro titoli iridati, che è mentalmente nella miglior posizione possibile e che non ha niente da perdere: una condizione che gli permetterà di andare all'attacco senza paura, anche in maniera piuttosto aggressiva come già successo nel 2021 quando arrivò a giocarsi il campionato all'ultima curva contro Lewis Hamilton.

Lo stesso può dirsi per Oscar Piastri che però ha lo svantaggio dei 16 punti di ritardo che lo portano a dover guardare non soltanto ai risultati del compagno Norris ma anche a quelli del rivale Verstappen, e che in effetti - anche se il team principal Andrea Stella per il momento smentisce - potrebbe essere sacrificato a un certo punto della gara, a seconda della situazione di classifica, per aiutare Lando a centrare il titolo ed evitare lo smacco di vedere il Mondiale Piloti allontanarsi da Woking.

Attenzione alle Mercedes di Russell e Antonelli

Occhio poi anche ai possibili outsider che potrebbero inserirsi nella contesa. Di sicuro tra questi ci sono i due piloti della Mercedes, George Russell e un Kimi Antonelli sempre più in crescita in queste ultime uscite della stagione: le Frecce d'argento devono assicurarsi il secondo posto in classifica Costruttori contro la Red Bull e quindi non possono permettersi di stare a guardare la lotta per il titolo a debita distanza, con il 19enne italiano che vorrà provare ad attaccare Lewis Hamilton per il sesto posto tra i piloti, per il momento occupato dall'inglese ma con sole due lunghezze di vantaggio.

La Ferrari si gioca la faccia

Del resto, la Ferrari è invece ormai certa del deludente quarto posto Costruttori, ma non può certo concedersi il lusso di un'altra gara da semplice comparsa, come già successo tra Brasile, Las Vegas e Qatar: le prestazioni pessime delle ultime gare impongono una reazione d'orgoglio del Cavallino. Proprio ad Abu Dhabi lo scorso anno la Rossa si era giocata fino all'ultima curva il Mondiale a squadre contro la McLaren e adesso arriva invece con il morale sotto i tacchi sia di uno Charles Leclerc che le ha provate tutte per raccogliere almeno una vittoria, sia di un Lewis Hamilton ancora a quota zero podi e sempre più disperso nella pancia del gruppo: chiudere con un sorriso la stagione sarebbe la miglior medicina per un inverno sereno e senza polemiche.

Link utili - GP Abu Dhabi 2025

Di seguito tutti i link per non perdersi niente del weekend del GP Abu Dhabi 2025.

Nel 24esimo e ultimo round della stagione la Formula 1 chiude i battenti come ormai da tradizione in Medio Oriente, con una gara che ci riporta a orari simili a quelli tipici delle corse europee. Ad Abu Dhabi si corre infatti al tramonto e alla sera, con le sessioni che si rivelano perfette per la classica domenica pomeriggio di passione davanti alla TV. Ecco il dettaglio delle sessioni in pista allo Yas Marina Circuit:

Venerdì 5 dicembre

Prove libere 1 : 10.30 – 11.30

: 10.30 – 11.30 Prove libere 2: 14.00-15.00

Sabato 6 dicembre

Prove libere 3 : 11.30 – 12.30

: 11.30 – 12.30 Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 7 dicembre

Gara: 14.00

Tutte le sessioni saranno trasmesse in diretta sul canale 207 di Sky, disponibile per gli abbonati al servizio, e in streaming internet su NOW.

F1 in chiaro, gli orari della trasmissione su TV8

Quello del GP di Abu Dhabi sarà un evento visibile in chiaro su TV8, ma in differita, con le sessioni ufficiali trasmesse una manciata di ore dopo l'inizio effettivo. Resta invece esclusa per chi non ha un abbonamento alla pay-tv la trasmissione, anche in differita, delle sessioni di prove libere. Ecco il dettaglio degli orari:

Qualifiche : sabato 6 dicembre, ore 17.30 (differita)

: sabato 6 dicembre, ore 17.30 (differita) Gara: domenica 7 dicembre, ore 17.00 (differita)

Grazie ai dati forniti da Brembo Brakes, scopriamo le caratteristiche della pista di Yas Marina, in cui si disputa il GP di Abu Dhabi 2025 di Formula 1.

Secondo gli ingegneri dell'azienda italiana, il circuito permanente di Yas Marina, situato alle porte della capitale degli Emirati Arabi Uniti, Abu Dhabi, lungo 5.281 metri, è un tracciato di media difficoltà per quanto riguarda la severità delle frenate. I piloti spendono il 16% del tempo sul giro pestando sul pedale sinistro, su un circuito noto per i suoi curvoni veloci a 90 gradi in successione, ma anche per il primo e secondo settore resi ormai veloci e sinuosi dopo le modifiche intervenute nel 2021. I punti di frenata sono in totale 9 per 16 curve, con gli impianti frenanti sollecitati principalmente in curva-1, in curva-5 e in curva-6. Il tracciato è dunque considerato di livello 3 su una scala di stress per i freni che va da 1 a 5.

La frenata più impegnativa

La curva più dura del circuito di Yas Marina per l’impianto frenante è la 6, quella che porta i piloti alla lenta chicane che spezza in due il lunghissimo rettilineo del secondo settore e che è da sempre uno dei più chiari punti di sorpasso del tracciato. Si tratta di una staccata impegnativa per via delle alte velocità a cui arrivano le macchine e per la netta decelerazione. I piloti staccano infatti da una velocità massima di 321 km/h per scalare fino a 78 km/h, con una decelarazione massima di 4.7 g. Lo spazio di frenata è di 114 metri in un tempo di soli 2.67 secondi, con il pilota chiamato a imprimere una forza di 148 kg sul pedale del freno. La potenza frenante è invece di 2.403 kW.

Di seguito le previsioni del tempo per il weekend a Yas Marina, secondo Google Meteo.

Venerdì 5 dicembre - Nuvoloso, temperatura 19-26°C, precipitazioni 10%, umidità 61%

- Nuvoloso, temperatura 19-26°C, precipitazioni 10%, umidità 61% Sabato 6 dicembre - Sereno, temperatura 19-27°C, precipitazioni 0%, umidità 57%

- Sereno, temperatura 19-27°C, precipitazioni 0%, umidità 57% Domenica 7 dicembre - Sereno, temperatura 18-27°C, precipitazioni 0%, umidità 57%

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessio Ricci, 01/12/2025